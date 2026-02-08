Le trame delle puntate de La forza di una donna in onda dal 9 al 14 febbraio in prima visione su Canale 5 rivelano che Bahar deciderà di perdonare suo marito Sarp, concedendogli una nuova chance. Ceyda, invece, inizierà a lavorare per Raif ma lui si mostrerà molto ostile con lei.

Bahar concede una seconda possibilità al matrimonio col marito

Enver e Sirin non riusciranno a rientrare a casa poiché tutto ricorderà la scomparsa di Hatice, che perderà la vita per le conseguenze di un drammatico incidente automobilistico provocato da una disattenzione di Arif.

Emre, intanto, deciderà di fermarsi a dormire da Ceyda dopo aver accompagnato Nisan e Doruk a fare un giro al luna park.

Bahar, invece, avviserà Piril delle condizioni di salute di Sarp in netto miglioramento. La protagonista deciderà poi di dare una seconda possibilità al suo matrimonio col marito dopo aver visto entrambi la morte in faccia. Cesmeli ammetterà di essere stata molto arrabbiata con lui quando ha fatto ritorno nella sua vita.

Ceyda trova un lavoro da Raif

Le anticipazioni rivelano che Yusuf farà una proposta ad Arif che lo farà arrabbiare moltissimo mentre Enver inizierà a vedere il fantasma della defunta moglie aggirarsi nella stanza della sua abitazione. In questa circostanza, Hatice chiederà al sarto di prendersi cura di Sirin, che ha dimostrato di avere gravi problemi di natura psicologica.

Emre, invece, si rivolgerà ad Arif e sua sorella Kismet per un consulto legale. L'uomo avrà intenzione di prendere in affido Arda, il bambino avuto con Ceyda quando erano giovanissimi.

Intanto Fazilet informerà la dottoressa Jale che non potrà lasciare l'ospedale almeno finché non le troverà una collaboratrice domestica. La donna chiederà a Ceyda di occuparsi della scrittrice e di suo figlio Raif, rimasto in sedia a rotelle. Jale sarà all'oscuro che Fazilet abbia già incontrato la cantante al bar dove hanno avuto uno scontro. Ceyda inizierà a lavorare per Raif, che assumerà un comportamento ostile nei suoi confronti.

Infine Piril liquiderà Munir, comunicandogli che da ora in poi non lavorerà più per lei mentre Sirin andrà a trovare Bahar e Sarp in ospedale.

Proprio la coppia fantasticherà sulla loro vita insieme una volta dimessi dall'ospedale.

Sirin ha aggredito Arif

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Sirin ha aggredito Arif, convinto che sia il responsabile della morte di sua madre Hatice avvenuta per un incidente stradale. La posizione del barista si è aggravata poiché alcuni testimoni hanno detto che è passato col rosso. Enver e Bahar sono apparsi dilaniati dal dolore per la perdita della loro congiunta.