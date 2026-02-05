Nelle nuove puntate de La forza di una donna in onda dal 9 al 14 febbraio su Canale 5, Sarp morirà improvvisamente lasciando Bahar nella più cupa disperazione. Un nuovo lutto che andrà ad aggiungersi a quello per la perdita di Hatice, avvenuta nelle puntate precedenti. Arif invece, dopo essere tornato in libertà, si vedrà costretto a cedere il bar a Talat per saldare il debito.

Sarp muore all'improvviso: Sirin lo uccide

Un nuovo dramma si abbatterà su Bahar e la sua famiglia nelle nuove puntate della soap Tv turca in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 9 febbraio.

Sarp infatti, perderà la vita in modo inaspettato e a nulla serviranno i tentativi dei medici per rianimarlo. Tutto accadrà subito dopo che Sarp avrà ricevuto in ospedale la visita di Sirin, la quale chiederà perdono al cognato per tutto il male commesso in passato. Non sarà un reale pentimento quello di Sirin, anzi. La ragazza, prima di lasciare la stanza, manometterà la flebo di Sarp il quale, poco dopo, smetterà di respirare. Quando Bahar si renderà conto di aver perso per sempre anche Sarp, crollerà. Nessuno al momento, sospetterà che in realtà la morte di Sarp è un omicidio e Sirin la farà franca ancora una volta.

Arif deve cedere il bar: anticipazioni 9-14 febbraio

A distanza di tre mesi dalle morti di Hatice e Sarp, Bahar deciderà di realizzare il sogno del defunto marito e porterà Nisan e Doruk in campeggio.

Con loro ci sarà anche Enver, il quale non si sarà ancora ripreso dalla perdita dell'adorata moglie. Per tutti sarà un'occasione per distrarsi un po' e cambiare aria. Arif invece, tornerà in libertà e sarà costretto a cedere il suo bar a Talat per saldare il debito che ha con lui. Arif inoltre, affronterà a muso duro Yusuf quando verrà a sapere che il padre sta affittando a ore l'appartamento di Sarp. Emre sembrerà determinato a ottenere l'affidamento del piccolo Arda e chiederà aiuto a Kismet.

La forza di una donna va in onda anche in seconda serata il 10/02

Dopo la cancellazione della puntata prevista per martedì 3 febbraio in seconda serata, Mediaset ha deciso di trasmettere una puntata speciale de La forza di una donna nella fascia serale del 10 febbraio. Le vicende di Bahar andranno in onda a partire dalle 23:15 circa, subito dopo gli episodi inediti di Io sono Farah.