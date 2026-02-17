Le trame delle puntate de La forza di una donna in onda dal 23 al 28 febbraio su Canale 5 raccontano che Sirin metterà in cattiva luce Arif agli occhi dei nipoti. Ceyda, invece, accuserà uno stato febbrile che le impedirà di presentarsi a lavoro.

Sirin dice ai nipoti che Hatice e Sarp sono morti a causa di Arif

Ceyda chiederà aiuto ad Emre dopo aver ricevuto una telefonata drammatica della sorella. L'uomo rifiuterà di aiutare la donna dopo aver fatto una scoperta che lo turberà profondamente.

Enver, invece, continuerà a vedere il fantasma di Hatice, finendo per causare un brutto incendio che finirà per distruggere la sua abitazione.

Il sarto e Sirin troveranno ospitalità da Bahar con l'intenzione di spostarsi nella casa di Sarp finché non troveranno una sistemazione fissa.

Nel frattempo, Sirin deciderà di rivelare ai suoi nipoti che Hatice e Sarp sono morti per mano di Arif. Le parole della donna non lasceranno indifferenti Nisan e Doruk che accuseranno il barista dei due duplici lutti.

Ceyda accusa un episodio febbrile

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Bahar sostituirà Ceyda a casa di Ceyda per colpa di un episodio febbrile. La scrittrice apparirà molto curiosa della storia travagliata della protagonista, tanto da trovare in lei una fonte d'ispirazione per un suo nuovo libro.

Il giorno seguente, Bahar accompagnerà Ceyda in ospedale per sottoporre Arda al test del Dna.

La cantante vorrà sapere se il bambino non è figlio di Emre come quest'ultimo gli ha rivelato. Una volta a casa, Ceyda affiderà Arda alle cure di Enver, ma lui avendo altri impegni lo porterà da Emre.

Infine Arif inizierà a lavorare in caffetteria e si mostrerà grato nei confronti di Bahar e della sua famiglia.

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda a metà febbraio su Canale 5, Hatice è deceduta nell'incidente causato da Arif mentre correva verso l'ospedale per salvare Bahar da un malore. Sirin ha chiesto scusa alla sorellastra, che intanto ha fatto la stessa cosa con Sarp per non averlo riaccolto al meglio da quando è tornato nella sua vita.

La coppia insieme nella stanza d'ospedale hanno fatto progetti per il futuro ma la gioia ha avuto vita breve. Sirin ha ucciso suo cognato, manomettendo la sua fleb. Sirin è apparsa disperata per la perdita del marito. Fazilet è corsa a consolare la protagonista mentre Enver è apparso inconsolabile per la morte di Hatice. L'uomo ha iniziato a vederla aggirarsi come un fantasma nelle stanze della sua abitazione. Sirin è apparsa preoccupata per le condizioni di salute del padre.