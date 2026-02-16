Sirin mentirà a Doruk e Nisan nelle puntate de La forza di una donna dal 23 al 28 febbraio: "Arif ha eliminato vostro padre Sarp", dirà turbandoli profondamente.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin continuerà a seminare zizzania in famiglia, ma fingerà di essere cambiata. Nel frattempo, Enver perderà la sua casa a causa di un incendio dovuto alla distrazione.

Sirin non cambierà a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin continuerà a recitare la parte della zia amorevole. Nessuno sospetterà che è stata lei a togliere la vita a Sarp e per questo potrà agire indisturbata.

Sirin si farà spazio nella vita di Bahar e dei bambini, ma in realtà non farà altro che creare problemi. Il prossimo bersaglio della ragazza, infatti, sarà Arif, considerato da lei il vero colpevole della morte di Hatice. Una sera, quando Sirin dormirà con i suoi nipotini, racconterà loro una verità che li turberà molto. "Arif non era in vacanza", spiegherà, "Era in prigione perché ha ucciso Sarp e Hatice". Per Doruk e Nisan sarà un colpo durissimo e i bambini crederanno ciecamente alle parole di Sirin. Per farli tacere, la zia chiederà a Doruk e Nisan di non dire nulla a nessuno di quanto si sono detti, perché altrimenti perderanno anche lei. I bambini resteranno in silenzio, ma si allontaneranno da Arif in un modo che lo farà soffrire molto.

Nel frattempo, Ceyda riceverà la chiamata di sua sorella che la avvertirà di un ictus che ha colpito sua madre.

Enver e Sirin senza casa, accolti da Bahar

Nelle puntate de La forza di una donna dal 23 al 28 febbraio, la sorella chiederà a Ceyda di andare a prendere Arda perché lei non può occuparsene. Pur essendo tarda sera, Ceyda non esiterà un attimo, ma prima passerà da Emre per avere un passaggio da lui. L'uomo sarà ostile e distaccato e mostrerà a Ceyda un test del Dna: "Arda non è mio figlio", dirà, rifiutandosi di accompagnarla da lui. I problemi proseguiranno per Enver che, in preda alle allucinazioni, organizzerà una cena intima con Hatice. A fine serata, però, l'uomo si addormenterà sul divano e la casa andrà a fuoco a causa di una candela lasciata accesa. L'uomo resterà anche senza abitazione e Bahar sarà pronta ad aiutare lui e Sirin.