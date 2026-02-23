Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna in programma da lunedì 2 a sabato 7 marzo in prima visione su Canale 5 rivelano che la dottoressa Jale comunicherà Ceyda che Arda è stato scambiato in culla. Sirin, invece, fingerà di essersi pentita dopo aver messo Doruk e Nisan contro Arif.

Jale informa Ceyda che Arda è stato scambiato alla nascita

La dottoressa Jale comunicherà a Ceyda che non può essere né suo figlio né di Emre. La donna sospetterà che il bambino sia stato scambiato in ospedale alla nascita.

Bersan, invece, farà ritorno nel quartiere di Tarlabasi con un'ingente somma di denaro.

La nuova arrivata proporrà a Ceyda e Bahar di lavorare insieme a lei. La protagonista apparirà restia ad aiutare Bersan poiché il datore di lavoro le sembrerà un tipo losco e poco affidabile. Ceyda riuscirà comunque a convincere Bahar ad aiutarla per racimolare qualcosa in più per i figli.

Sirin ringrazia Arif per aver messo il suo negozio a disposizione di Enver

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Ceyda deciderà di raccontare la verità su Arda ad Enver e Arif. Sirin, invece, cercherà di convincere Nisan e Doruk che Arif abbia ucciso Hatice e Sarp. La donna tornerà presto sui suoi passi e fingendosi pentita ringrazierà il barista per aver messo il negozio a disposizione di Enver.

Infine la signora Fazilet si recherà a trovare Bahar per sincerarsi che le vicende sentimentali di Ceyda non abbiano ripercussioni su di lei e su suo figlio Raif.

Ceyda ha ricevuto una telefonata dalla sorella

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine febbraio su Canale 5, la morte di Hatice ha profondamente scosso Enver. Quest'ultimo ha infatti continuato a vedere il fantasma di sua moglie aggirarsi nelle stanze dell'abitazione. Bahar ha cercato di riprendere in mano la sua vita a distanza di tre mesi dalla morte di Sarp. Ceyda, invece, ha ricevuto una telefonata da parte della sorella e per questo ha chiesto aiuto ad Emre per correre nel suo paese. La cantante ha scoperto che le condizioni di salute della madre sono precipitate, tanto da rendersi necessario il suo ritorno a casa.

Emre ha rifiutato di aiutare la donna perché ha fatto una scoperta che l'ha sconvolto profondamente. L'imprenditore ha appreso che il piccolo Arda non è suo figlio mentre Ceyda ignara di tutto non ha compreso il motivo del suo cambio di atteggiamento nei suoi confronti. L'uomo ha iniziato a pensare che la cantante l'avesse nuovamente ingannato, attribuendogli la paternità del piccolo Arda.

Infine Arif ha fatto ritorno nel quartiere di Tarlabasi dopo aver scontato una condanna di tre mesi per il drammatico incidente stradale.