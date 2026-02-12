Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Fazilet non prenderà bene la storia di Ceyda con Raif, credendo che le abbia rubato dei gioielli preziosi. La scrittrice arriverà a ricattare la cantante per allontanarla dal figlio, usando il piccolo Arda.

Sirin crede che Ceyda abbia derubato Fazilet

Bahar scoprirà che Sirin ha obbligato tre barboni a farsi picchiare per fare colpo su Arif. La protagonista ed Enver sgrideranno la congiunta che però organizzerà un nuovo modo per vendicarsi.

Emre, nel frattempo, porterà alcuni giornali per i clienti del suo bar. Tra gli articoli ci sarà quello di Fazilet, la nuova datrice di lavoro di Ceyda. La scrittrice indosserà degli orecchini ed un anello che la cantante e Bersan avevano venduto ad un gioielliere per pagare la prima rata del debito contratto con Cem. Sirin, a questo punto, crederà che Ceyda e la sua amica abbiano rubato i preziosi della scrittrice. La donna manderà le fotografie degli oggetti in forma anonima a Fazilet.

La scrittrice ricatta Ceyda per allontanarla da Raif

Le anticipazioni della serie tv rivelano che la scrittrice si recherà in gioielliera in cerca di una spiegazione. Anche Fazilet come Sirin crederà che sia stata Ceyda a derubarla.

Un'ipotesi errata visto che era stato Raif a regalare alla cantante i gioielli per poter ripagare i suoi debiti. Fazilet, a questo punto, deciderà di licenziare la giovane intimandole di stare lontana dal figlio, al quale si era avvicinata scambiandosi un lungo bacio.

La scrittrice ricatterà l'amica di Bahar, prendendosi carico delle spese d'istruzione del piccolo Arda in cambio del suo allontanamento da Raif. Fazilet chiederà alla cantante di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda altrimenti sospenderà le quote d'iscrizione per il bambino. Allo stesso tempo, Ceyda obbligherà la donna a dire a Raif che è stata lei a dare le dimissioni. La versione non sarà creduta dall'uomo, che vorrà vederci più chiaro.

Bahar ha avvisato Piril che le condizioni di salute di Sarp sono migliorate

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà febbraio su Canale 5, Bahar Cesmeli ha promesso a Sirin che si sarebbe presa cura di lei in seguito alla morte di Hatice, avvenuta per le gravi conseguenze di un incidente stradale causato da una disattenzione di Arif. Quest'ultimo ha rinunciato a costituirsi su consiglio della sorella avvocatessa.

Enver e Sirin, intanto, hanno fatico ad entrare in casa visto che tutto li ricordava Hatice. Infine Bahar ha avvisato Piril che le condizioni di salute di Sarp sono migliorate.