Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma tra qualche settimana in prima visione su Canale 5 rivelano che Arif aiuterà Bahar Cesmeli ed Enver a sbarazzarsi della pistola di Sarp. La protagonista deciderà quindi di fingere di essere l'amata del barista nel corso di una festa come gesto di riconoscenza nei suoi confronti.

Enver chiede ad Arif di aiutarlo a sbarazzarsi della pistola di Sarp

Dursun pretenderà di riavere Arda dopo il mancato pagamento da parte di Emre. Enver deciderà di spaventare l'uomo e i due complici, utilizzando l'arma da fuoco di Sarp che aveva ritrovato nei cassetti dell'appartamento affittato nel quartiere di Tarlabasi.

Dursun e i suoi due figli fuggiranno in fretta e furia, spaventati a morte.

Il giorno dopo, Enver si scuserà con Bahar per il suo gesto impulsivo. Il sarto deciderà poi di sbarazzarsi della pistola di Sarp per paura che finisca nelle mani di Nisan, Doruk, Satilmis e Arda. Il sarto chiederà ad Arif di andare in riva al mare per gettare l'arma. Enver cercherà di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda ma il piano verrà intercettato da Bahar.

Bahar finge di essere la fidanzata di Arif

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Bahar pretenderà di accompagnare Arif al porto per gettare il pacchetto contenente l'arma da fuoco. I due lanceranno l'oggetto in mare, tirando un sospiro di sollievo per l'apparente risoluzione del problema.

Bahar dimostrerà di essere riconoscente nei confronti di Arif e per questo fingerà di essere la sua fidanzata in occasione di una festa. L'uomo apparirà entusiasta della serata che prenderà una piega romantica. Sarà in questa circostanza che Arif rivedrà i suoi colleghi universitari anche se prima aveva rifiutato l'invito in mancanza di una compagna.

Bersan ha offerto un lavoro a Ceyda per racimolare del denaro

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna che sono state trasmesse a fine febbraio sui teleschermi italiani, Enver e Bahar hanno deciso di andare in campeggio insieme a Nisan e Doruk per omaggiare Sarp e Hatice. Una volta nel quartiere di Tarlabasi, il sarto ha incontrato Arif, appena uscito di prigione dove ha scontato la condanna per omicidio stradale.

Bersan, intanto, ha riabbracciato Ceyda, al quale ha offerto un lavoro. La cantante ha accettato di lavorare per Cem ed ha chiesto a Bahar di aiutarla. La protagonista ha deciso di seguire l'amica anche se ha dimostrato di nutrire qualche perplessità sul suo nuovo datore di lavoro.

Infine Emre ha scoperto che Arda non è il suo vero figlio dopo averlo sottoposto ad un test del Dna. L'uomo ha chiesto a Kismet di aiutarlo a ritrovare il suo vero erede.