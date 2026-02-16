Nei nuovi episodi della soap turca La forza di una donna, i telespettatori di Canale 5 assisteranno all’ennesima provocazione di Sirin Sarikadi nei confronti di Bahar Cesmeli. Quest’ultima verrà accusata dalla sorellastra, di aver commesso un furto.

Fazilet ritrova la voglia di scrivere, Sirin decide di vendicarsi di Bahar

Con il passare dei giorni, la signora Fazilet ritroverà la voglia di scrivere, quando Bahar si sfogherà con lei, raccontandole ogni sofferenza vissuta. Quest’ultima, oltre a ripercorrere l’abbandono della madre Hatice e la loro riappacificazione, ricorderà il ricongiungimento con l’ormai defunto Sarp, dopo che era stato considerato morto da tanti anni.

Nonostante, l’opposizione del figlio Raif, l'anziana donna deciderà di raccontare la vita di Bahar in un libro.

Intanto, Sirin deciderà di dare una lezione alla sorellastra Bahar, per averla smascherata, rivelando a suo padre Enver che si è fatta picchiare da tre barboni per avere delle attenzioni da Arif. In particolare, in anonimo, la giovane rivelerà a Fazilet che qualcuno l’ha derubata.

La signora Fazilet licenzia Ceyda e si allontana da Bahar

Dopo essere riuscita a riappropriarsi dei suoi gioielli, Fazilet accuserà Ceyda del furto, senza sapere che suo figlio glieli aveva regalati dopo averla colta in flagrante. Oltre a licenziare Ceyda, l’anziana donna minaccerà di non darle più denaro per l’istruzione del piccolo Arda.

Poco dopo, Fazilet prenderà le distanze anche da Bahar, senza darle alcuna spiegazione. La situazione degenererà, quando Sirin scatenerà la furia della sorellastra Bahar, dicendole di essere la ladra dei gioielli della scrittrice.

Riepilogo: Sirin è stata gelosa della ritrovata serenità di Bahar

Di recente, dopo la confessione di Sirin, Bahar ha deciso di perdonare il marito Sarp e di dare una seconda chance al loro matrimonio per il bene dei loro figli. In particolare, temendo di perdere la madre Hatice, Sirin ha confessato alla sorellastra che tra lei e Sarp in realtà non c’è mai stata alcuna relazione amorosa. Successivamente, gelosa della ritrovata serenità di Bahar, Sirin ha manomesso la flebo di Sarp per avvelenarlo.