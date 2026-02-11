Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma a breve su Canale 5 rivelano che Ceyda rimarrà sconvolta dalle capacità fuori dal comune mostrate da Arda quando finirà un puzzle difficile regalatogli da Arda. La donna chiederà un consulto ad un luminare per il bambino grazie all'aiuto di Fazilet.

Ceyda sconvolta dalle potenzialità mostrate da Arda

Ceyda scoprirà con sgomento che Arda non è suo figlio biologico. La dottoressa Jale informerà la cantante che il bambino era stato scambiato al momento della nascita. Nel frattempo, Emre proverà a rintracciare il suo vero figlio grazie all'aiuto della fidanzata Kismet.

Ceyda temerà che la famiglia possa rifiutare Arda in quanto autistico.

Raif, nel frattempo, regalerà a Nisan, Doruk e Arda tutti i suoi puzzle di quando era un ragazzino. I figli di Bahar non riusciranno a portare a termine il gioco in quanto troppo difficile a differenza di Arda, che dimostrerà di avere un'intelligenza fuori dal comune. Ceyda e la protagonista rimarranno sconvolte dalle potenzialità mostrate dal bambino.

Ceyda incontra un luminare per Arda

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Ceyda riuscirà grazie a Fazilet ad avere un colloquio con un luminare per gestire meglio la situazione di Arda. La cantante ritornerà a sorridere nonostante i problemi sorti con Emre, che nel frattempo scoprirà che Satilmis e Murat erano nati lo stesso giorno di Arda in ospedale.

Nel frattempo, Sirin rischierà di far arrabbiare Fazilet quando troverà uno stratagemma per vendicarsi di Bahar, rea di aver rivelato a Enver di essersi fatta picchiare da tre barboni per attirare le attenzioni di Arif.

Kismet ha consigliato ad Arif di rimanere in ospedale per non farsi arrestare

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà febbraio su Canale 5, Bahar ha chiesto scusa a Sarp per non aver accolto il suo ritorno nei migliori dei modi. La donna ha ammesso di essersi lasciata sopraffare dalla rabbia e per questo ha deciso di concedere una seconda chance al loro matrimonio per la tranquillità di Nisan e Doruk. Enver e Sirin, invece, hanno sofferto molto a rientrare a casa perché ogni cosa li ha ricordato la defunta Hatice.

Emre ha portato Nisan e Doruk al parco giochi insieme a Ceyda per farli distrarre dalla difficile situazione in famiglia. Bahar, intanto, ha avvisato Piril dell'incidente in cui è rimasta vittima lei, Sarp e Hatice.

Yusuf ha fatto una proposta ad Arif, che l'ha mandato su tutte le furie. Kismet ha convinto il fratello a rimanere in ospedale per evitare di essere arrestato per aver provocato l'incidente stradale passando col rosso.