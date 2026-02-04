Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Enver saluterà il fantasma di Hatice con un congedo carico di sentimenti. Bahar, invece, porterà il figlio Doruk in ospedale a causa di un virus influenzale.

Enver inizia a vedere il fantasma di Hatice

Hatice perderà la vita in seguito ad un incidente stradale. Bahar ed Enver appariranno disperati per la perdita della congiunta a cui si aggiungerà anche la morte di Sarp che avverrà per mano di Sirin che manometterà la sua flebo in grado di tenerlo in vita in ospedale.

Intanto Enver si trasferirà a Tarlabasi dopo che il suo appartamento andrà a fuoco per una sua fatale disattenzione. L'uomo avvertirà una strana presenza ovvero il fantasma di Hatice sempre pronta a dargli consigli sopratutto con la figlia fragile Sirin. Enver si comporterà come se la moglie fosse ancora viva anche se avrà impresso nella sua mente che in realtà è morta.

Bahar porta Doruk in ospedale

Le anticipazioni rivelano che Nisan ascolterà suo nonno parlare con Hatice nel cuore della notte. La bambina correrà immediatamente da sua madre per raccontarle cosa ha udito. Bahar non potrà dare troppo ascolto alla figlia perché dovrà portare Doruk in ospedale a causa di un virus influenzale. Una volta tornata a casa, la protagonista troverà il coraggio di parlare ad Enver di quello che ha appena saputo e per questo gli consiglierà di rivolgersi da uno psicologo per elaborare il lutto.

Il sarto accetterà il consiglio sopratutto quando rischierà di bruciare un braccio di Doruk con del tè durante l'ennesimo dialogo immaginario con la defunta moglie.

Enver, a questo punto, prenderà le scarpe di Hatice per recarsi alla stazione dei treni dove le dirà che ormai è arrivato il momento di lasciarla andare. L'uomo in preda al dolore lascerà le scarpe sulle scale di un treno per poi salutare la moglie, che contraccambierà affacciandosi ad un finestrino. Un congedo immaginario carico di sentimenti che rappresenterà l'uscita di scena dell'attrice turca Bennu Yildirimlar.

Sirin ha accusato Arif di aver provocato l'incidente stradale

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio febbraio in televisione, Bahar e Sarp sono stati trasferiti in terapia intensiva dopo il grave incidente subito.

Sirin ha accusato Arif di aver provocato il sinistro, passando col rosso. La situazione si è aggravata dalla testimonianza di un uomo che ha affermato di aver visto il barista commettere l'infrazione alla guida. Anche la famosa scrittrice coinvolta nell'incidente non è apparsa comprensiva verso tutta la situazione.