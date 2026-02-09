Nelle prossime puntate della soap turca La forza di una donna, la protagonista Bahar Cesmeli sbugiarderà Sirin Sarikadi, facendo sapere a Enver e a Arif che la sua sorellastra si è fatta picchiare. Tutti, si renderanno conto che la giovane non è affatto cambiata, dopo la morte della madre Hatice.

Sirin escogita un piano per avvicinarsi a Arif

Dopo essersi trasferita nel quartiere di Tarlabasi, insieme al padre Enver, per aver perso la loro casa a causa di un incendio, Sirin continuerà a lavorare nella caffetteria di Emre. Appena quest’ultimo assumerà Arif come gestore del suo locale, Sirin farà di tutto per stare in sua compagnia.

Per mettere fine a dei pettegolezzi sul loro rapporto, Arif dirà a Sirin di non farsi vedere più in giro con lui, facendole presente di amare ancora la sua sorellastra Bahar.

A quel punto, Sirin escogiterà un piano per avvicinarsi a Arif, ordinando a tre barboni di picchiarla durante il tragitto per ritornare a casa in cambio di soldi. Dopo essere stata aggredita, Sirin farà credere al padre Enver che la colpevole è Bahar, per aver ordinato ad Arif di stare distante da lei. Appena Bahar si dichiarerà estranea alla faccenda, Sirin le dirà che non avrà i soldi che lei e suo padre Enver riceveranno per la vendita del terreno in cui c’era la loro casa.

Enver e Arif rimangono sconvolti, Sirin recupera i soldi che le avevano sottratto

Poco dopo, i barboni busseranno alla porta di Ceyda e riveleranno a Bahar che Sirin l’ha pagati per il suo pestaggio. I tre uomini si scuseranno, e restituiranno a Bahar il portafoglio sottratto a Sirin.

Enver e Arif rimarranno profondamente scioccati, appena Bahar darà a Sirin i soldi che si è fatta rubare, la quale avrà in mente un nuovo piano per vendicarsi, coinvolgendo anche Ceyda.

Riepilogo sul pentimento di Sirin

Di recente, devastata dal dolore per la perdita della madre Hatice, Sirin si è presentata nella stanza d’ospedale di Bahar, e piangendo le ha confessato finalmente la verità. In particolare, la giovane ha ammesso alla sorellastra di non aver mai avuto alcuna relazione amorosa con Sarp, e le ha chiesto perdono, per averle reso la vita impossibile per tutto questo tempo.