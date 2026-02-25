Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma tra qualche settimana su Canale 5 raccontano che Fazilet accetterà di dare una seconda possibilità a Ceyda dopo che l'aveva accusata del furto di alcuni gioielli. La cantante tornerà a lavorare per la scrittrice, sopratutto per stare al fianco di Raif, per il quale nutre dei sentimenti.

Fazilet licenzia Ceyda dopo averla ricattata

Fazilet apprenderà che le sono stati rubati alcuni gioielli da una soffiata di Sirin. La scrittrice recupererà i monili rivenduti da Bersan e Bahar in una gioielleria.

La donna ipotizzerà che dietro tutto questo ci sia la mano di Ceyda e per questo deciderà di licenziarla dopo averla ricattata. Fazilet pretenderà che la cantante non racconti a Raif di essere stata cacciata se non vuole che sospenda i finanziamenti per l'istruzione speciale del piccolo Arda. Ceyda deciderà di mentire a Raif, rivelandogli di aver trovato un'occupazione più remunerativa. La bugia verrà scoperta molto presto dal giovane innamorato.

Fazilet chiede alla cantante di tornare a lavorare per lei e Raif

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Raif racconterà a Fazilet di aver regalato i gioielli a Ceyda, precisando di averlo fatto perché suo padre gli aveva detto che poteva regalarli alla donna che un giorno sarebbe stata la sua sposa.

Enver, intanto, chiederà a Fazilet se effettivamente Bahar e Ceyda si sono macchiate del furto. La scrittrice negherà il loro coinvolgimento, invitando la cantante a tornare a servizio il primo possibile. La riassunzione verrà accolta immediatamente da Ceyda perché in questo modo potrà stare con Raif per il quale ha iniziato a nutrire dei sentimenti. La cantante scoprirà che Fazilet non ha creduto alla versione di Raif durante un teso faccia a faccia. La scrittrice crederà che il figlio abbia mentito solo per proteggere Ceyda e per questo vorrà visionare le immagini delle telecamere della gioielleria.

Enver ha iniziato ad avere le allucinazioni

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine febbraio su Canale 5, Ceyda è andata nel panico quando ha saputo che sua madre versa in gravi condizioni di salute.

La donna ha chiesto aiuto ad Emre per raggiungere il suo paese natale e sua sorella al capezzale della loro genitrice. Ma l'imprenditore ha rifiutato di aiutare Ceyda, mostrando un atteggiamento freddo e distante che l'ha fatta rimanere molto male. Emre ha scoperto che il piccolo Arda non è suo figlio biologico tramite il test del Dna. Enver, invece, è apparso distrutto in seguito alla perdita della moglie. L'uomo ha iniziato ad avere delle allucinazioni.