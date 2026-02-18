Le trame delle puntate turche di La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Bahar scoprirà che Kismet conosce Cem dopo averla incontrata in una cena di beneficenza. L'avvocatessa chiederà al rivenditore d'auto di non coinvolgere la protagonista nei suoi affari.

Bahar capisce che Cem è immischiato in qualcosa d'illegale

Bersan chiederà a Ceyda se ha voglia di un lavoro extra dopo averne ottenuto uno come badante di Raif. La cantante accetterà di portare dei pasti a vari indirizzi che le presenterà Cem, il proprietario di una concessionaria.

La donna coinvolgerà Bahar nella preparazione delle pietanze per poi andare incontro ad una spiacevole scoperta. Ceyda e l'amica sfuggiranno da una retata della polizia. Le due donne comprenderanno che Cem è immischiato in qualcosa d'illegale e cercheranno di tirarsi indietro. L'imprenditore farà presente a Bahar e Ceyda che hanno un debito con lui di 400 mila lore turche visto che non hanno evitato che le sue pentole venissero usate.

Kismet chiede a Cem di non coinvolgere Bahar nei suoi affari

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Ceyda, Bahar e Bersan saranno costrette a compiere una serie di commissioni da parte del loro datore di lavoro. Le tre amiche inizieranno a domandarsi cosa contenessero davvero le pentole nel quale mettevano il cibo.

Bahar si recherà ad una cena di beneficenza sotto falsa identità dove consegnerà una borsa ad una donna senza dare troppo nell'occhio. Il pubblico scoprirà che la misteriosa figura è Kismet. Il giorno dopo, Bahar si recherà presso lo studio legale dell'avvocatessa per chiederle una spiegazione. La sorellastra di Arif dirà di essere stata truffata e che nella borsetta c'erano delle informazioni utili a riguardo. KIsmet si recherà poi alla concessionaria d'auto di Cem, al quale chiederà di non coinvolgere più Bahar nei suoi affari visto che ha due bambini piccoli a cui badare.

Sarp ha perso la vita per mano di Sirin

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà febbraio su Canale 5, Bahar ha raggiunto la stanza d'ospedale di Sarp, al quale ha chiesto perdono per averlo accolto male nella sua vita.

La protagonista ha voluto dare una seconda possibilità al matrimonio con suo marito. La coppia ha quindi iniziato a sognare il loro futuro insieme ma sono andati incontro ad una brutta sorpresa. Sirin Sarikadi ha messo in azione una vendetta ai danni di Bahar. La donna si è introdotta nella stanza d'ospedale di Sarp dove ha manomesso la sua flebo, uccidendolo. La morte dell'uomo ha colpito Bahar, che ha pianto lacrime disperate tra le braccia di Fazilet.