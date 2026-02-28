Sirin sarà furiosa con Enver che cucirà un nuovo cappotto per Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Io non ho più un vestito", dirà la ragazza ricordando l'incendio.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin indosserà il vecchio cappotto di Bahar visto che suo padre lo avrebbe donato ai bisognosi.

Sirin e Arif sempre più vicini, ma durerà poco

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Sirin non sarà affatto un periodo facile. Dopo l'incendio, la ragazza si ritroverà anche senza la casa in cui c'erano tutti i ricordi della povera Hatice.

Le condizioni mentali di Sirin peggioreranno silenziosamente, tanto che si accanirà contro Arif e dirà a Doruk e Nisan che è lui il colpevole di tutto. L'umore di Sirin sarà altalenante e dopo giorni di guerra andrà da Arif e gli chiederà scusa, ringraziandolo per aver donato a Enver una nuova sartoria. Tra la ragazza e Arif sembrerà arrivare un nuovo inizio: i due faranno insieme la strada per arrivare al locale di Emre e una sera usciranno anche a cena. Bahar sarà gelosa quando vedrà sua sorella con Arif e temerà che succeda quello che è accaduto con Sarp. La donna tacerà, ma Ceyda non potrà fare altro che affrontare il suo amico e rimproverarlo duramente per la sua vicinanza improvvisa a Sirin.

Arif rimedierà subito: l'indomani chiarirà con Sirin che vuole allontanarsi per evitare fraintendimenti e lei la prenderà malissimo.

La competizione tra Sirin e Bahar ne La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin sentirà ancora forte la competizione con Bahar. Innanzi tutto, Arif le darà un due di picche dicendole che non vuole assolutamente che la gente pensi che tra loro ci sia qualcosa. Successivamente, anche Enver farà infuriare Sirin, tremendamente delusa da un gesto di suo padre. La ragazza andrà a salutare Enver e vedrà il vecchio cappotto di Bahar su una sedia. "Cosa fai?" chiederà Sirin a suo padre che le spiegherà tutto: "Sto cucendo un nuovo cappotto per Bahar che vuole dare ai bisognosi quello vecchio".

Sirin sarà sconvolta: "Io non ho più un vestito e tu cuci un nuovo cappotto per lei?", dirà. La ragazza, in lacrime, ricorderà a suo padre che nell'incendio ha perso tutto ma lui continua a pensare a sua sorella. Per rabbia, Sirin prenderà il vecchio cappotto di Bahar e lo indosserà: "D'ora in poi andrò avanti con questo".