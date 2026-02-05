Le anticipazioni turche de La forza di una donna rivelano che, nelle puntate che andranno prossimamente in onda su Canale 5, Sirin si renderà protagonista dell’ennesima trovata pericolosa e manipolatoria. Dopo l’incendio che distruggerà la casa in cui vive con Enver, la ragazza si trasferirà a Tarlabasi nell’appartamento che un tempo apparteneva a Sarp. Qui, approfittando del nuovo incarico di Arif nella caffetteria di Emre, Sirin inizierà a sviluppare un attaccamento sempre più morboso nei confronti dell’uomo. Quando però Arif cercherà di prendere le distanze, lei deciderà di ricorrere a un gesto estremo pur di riportarlo a sé.

Sirin si avvicina ad Arif e tenta di manipolarlo

Una volta stabilitasi a Tarlabasi, Sirin continuerà a muoversi come se nulla fosse, certa che nessuno sospetterà il suo ruolo nella morte di Sarp. Lavorando ogni giorno accanto ad Arif, la giovane farà in modo di accompagnarlo da e verso il lavoro, alimentando pettegolezzi tra i vicini. Arif, infastidito dalla situazione e ancora legato emotivamente a Bahar, troverà il coraggio di parlarle apertamente e le farà capire che è meglio mantenere le distanze. Sirin fingerà di accettare il discorso, ma dentro di sé maturerà un’idea ben più contorta. Quando tre barboni le chiederanno qualche moneta, lei coglierà l’occasione per proporre loro un accordo: in cambio di una piccola somma, dovranno aggredirla la sera stessa, così che Arif possa intervenire e convincersi che lei non debba più tornare a casa da sola.

Il piano di Sirin fallisce e rischia di coinvolgere anche Bahar

Convinta di avere tutto sotto controllo, Sirin si farà trovare sulla strada che Arif percorre abitualmente per rientrare. Tuttavia, il suo piano crollerà in un istante: Arif cambierà improvvisamente percorso e non la vedrà. I tre uomini, ignari del cambio di programma, la picchieranno come stabilito e pretenderanno subito il denaro. Sconvolta e ferita, Sirin tornerà a casa e racconterà a Enver una versione completamente distorta dei fatti, accusando Bahar di aver spinto Arif ad allontanarsi da lei. La situazione si complicherà ulteriormente perché, al momento dell’aggressione, Sirin indossava il soprabito di Bahar, che conteneva un pacchetto destinato al pericoloso Cem.

Dopo il pestaggio, Sirin getterà via il cappotto, rischiando di trascinare Bahar in un guaio molto serio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Arif, Sarp, Bahar e Hatice coinvolti in un incidente

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna trasmesse su Canale 5, la tensione è esplosa dopo il grave incidente d’auto che ha ridotto Bahar, Hatice e Sarp in condizioni critiche, mentre Arif ne è uscito quasi illeso. Durante la disperata corsa contro il tempo in sala operatoria, Sirin ha perso il controllo e ha accusato Arif di essere responsabile della tragedia, arrivando perfino ad aggredirlo. Solo l’intervento di Jale, che le ha fatto credere che Enver rischiasse un nuovo infarto, è riuscito a farla allontanare, convincendola a tornare a casa per occuparsi di Nisan e Doruk come richiesto dal padre.

Intanto, Ceyda ed Emre hanno vissuto momenti di angoscia mentre cercavano Arda, che si era smarrito. Quando Bahar ha finalmente ripreso conoscenza, si è ritrovata senza memoria dell’accaduto e ha chiesto a Enver spiegazioni, temendo che quel vuoto potesse essere legato a un ritorno della sua malattia.