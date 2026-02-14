Sirin desterà la preoccupazione e la gelosia di Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Arif mi ha portata a cena", dirà con entusiasmo.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar sarà sconvolta nel vedere Arif e Sirin insieme a tarda sera. Ceyda rimprovererà il suo amico e l'imbarazzo sarà evidente.

Arif nel mirino di Sirin a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif sarà il prossimo obiettivo di Sirin. La ragazza, infatti, farà di tutto per avvicinarsi a lui, ma in un primo momento sarà difficile capirne il perché.

Dopo avergli fatto la guerra perché lo riterrà responsabile della morte di Hatice, Sirin gli chiederà scusa e gli chiederà anche di riaccompagnarla a casa. La ragazza, nel frattempo, turberà Doruk e Nisan dicendo loro che è stato Arif a togliere la vita a Sarp e ad Hatice. Come prova delle sue parole, Sirin rivelerà ai bambini che Arif è stato in prigione ma chiederà anche loro di non dire niente a nessuno. Le parole della zia porteranno i bambini ad allontanarsi da Arif, soprattutto Nisan che non riuscirà proprio a perdonarlo. La bambina si rifiuterà di parlare con lui e se la prenderà anche con il suo fratellino che invece dopo qualche giorno manifesterà il desiderio di stare con Arif. La lite tra fratelli finirà male perché Nisan romperà il naso a Doruk non volendolo.

Questo triste episodio, però, farà capire alla bambina che gli incidenti possono succedere e la spingerà a perdonare Arif.

La prossima mossa di Sirin contro Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin vedrà Nisan e Arif riappacificarsi e andrà in camera sua in preda alla rabbia. La ragazza userà una matita per pugnalare il ritratto di Arif e questo non prometterà niente di buono. L'indomani, Sirin dovrà portare delle buste pesanti a Emre e appena vedrà Arif gli chiederà aiuto. Bahar vedrà la strana vicinanza tra i due e non ne sarà per niente felice nel vederli andare via insieme. La sera, Sirin convincerà Arif ad andare a cena con lei fingendo di essere triste. Lui accetterà ingenuamente, ma quando i due torneranno a casa insieme incontreranno Bahar e l'imbarazzo sarà palpabile.

"Arif mi ha portata fuori a cena", dirà Sirin raggiante a sua sorella che non potrà fare altro che abbassare lo sguardo. La preoccupazione e la gelosia saranno evidente negli occhi di Bahar e Ceyda rimprovererà il suo amico.