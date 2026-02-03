Sirin bucherà il ritratto di Arif con violenza nelle prossime puntate de La forza di una donna: la rabbia della ragazza non lascerà presagire niente di buono.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin sarà convinta che Hatice abbia perso la vita a causa di Arif e non potrà perdonarlo. Con lui, però, la ragazza fingerà di volere un'amicizia.

Arif nel mirino di Sirin a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin apparirà cambiata dopo la morte di Hatice, ma sarà soltanto una finzione. La ragazza andrà a trovare spesso Bahar e stringerà un rapporto molto affettuoso con i suoi nipotini.

Presto, però, Sirin tornerà ad essere la ragazza spietata e dispettosa che era un tempo ed inizierà da Arif. Quest'ultimo sarà considerato da Sirin l'unico colpevole della perdita di Hatice e per questo non potrà perdonarlo. Approfittando di una notte a casa di Bahar, Sirin rivelerà a Doruk e Nisan che è stato Arif ad uccidere Sarp e Hatice e per questo è finito in carcere. I bambini saranno molto turbati da questa notizia, tanto che Nisan non rivolgerà più la parola ad Arif. Appena Bahar si accorgerà che il comportamento dei suoi figli è frutto dell'ennesima trovata di sua sorella, la rimprovererà duramente. Sirin, a quel punto, andrà in camera sua e disegnerà un ritratto di Arif, con un sorriso che non lascerà presagire niente di buono.

L'indomani, la ragazza si truccherà con cura e andrà al locale in cui lavora Arif per scusarsi con lui.

La rabbia di Sirin nei confronti di Arif

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin dirà ad Arif che il dolore per sua madre le ha fatto perdere la ragione. La ragazza gli chiederà di capire il suo comportamento ostile e Arif la perdonerà con un sorriso. A fine turno, Sirin chiederà ad Arif di fare insieme la strada di casa e lui non si sottrarrà. Quando i due torneranno a casa, Nisan chiederà scusa ad Arif e lo abbraccerà con affetto, dicendogli che ha capito che lui non è colpevole della morte di Hatice. Questo ricongiungimento farà infuriare Sirin che andrà in camera sua, prenderà il ritratto di Arif e inizierà a pugnalarlo con una matita, distruggendolo. "Stupido", continuerà ad urlare, "Ti farò pagare tutto".