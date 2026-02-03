Lunedì 2 febbraio, su Rai 1, è andata in onda l'ultima puntata de La Preside che ha visto Luisa Ranieri nei panni della dirigente scolastica Eugenia Liguori presso l'istituto Ortese di Caivano (Napoli). Gli ultimi due episodi conclusivi della mini-serie hanno chiuso col botto visto che gli ascolti tv parlano di quasi 5 milioni di spettatori con uno share del 27,3%.

È un plebiscito di ascolti per La Preside

Su Rai 1, ieri sono andati in onda gli ultimi due episodi de La Preside con Luisa Ranieri. Stando ai risultati degli ascolti tv del prime time, la serie tv targata Rai ha chiuso visto che ha incollato davanti al piccolo schermo 4.633.000 spettatori pari al 27.3% di share dalle 21:50 alle 23:43.

Dalla prima all'ultima puntata, le vicende riguardanti la dirigente scolastica Eugenia Liguori hanno catturato una grandissima fetta di pubblico anche fra i giovanissimi, poiché nella fiction sono stati trattati temi del sociale come l'abbandono scolastico, l'aggressione di genere, la dipendenza da smartphone e l'abusivismo edilizio visto che il custode della scuola aveva aperto una lavanderia all'interno di un'ala dell'istituto.

Nulla di fatto per l'ultima puntata di Zelig 30 su Canale 5 che ha incollato davanti al piccolo schermo solamente 2.623.000 spettatori per uno share del 20.6% dalle 21:59 alle 00:59 (By Night a 819.000 e il 19.6%). Su La7 La Torre di Babele ha fatto solamente il 4,1% share, mentre su Iris Il padrino è seguito da 370.000 spettatori pari al 2.5%.

Cos'è successo nell'ultima puntata

L'ultima puntata de La Preside ha visto i ragazzi prepararsi per le verifiche di fine anno scolastico. Eugenia Liguori ha chiesto al corpo docente e ai ragazzi di impegnarsi per far si che tutti venissero promossi al prossimo anno. I gemelli di Caivano, Jessica e Tano si sono ribellati al padre che anziché mandarli a scuola organizzava un fitto calendario di eventi per farli cantare in tutta Caivano. Vedendo la figlia insieme a Nicola (figlio di Giuliana La Vesuviana) ha deciso di mandare Lucia a Milano da sua madre. Inoltre il carabiniere all'uscita di scuola ha avuto una discussione Nicola definendolo "figlio di un camorrista". In preda alla rabbia il ragazzo ha fatto a botte con un gruppo di ragazzi che lo avevano importunato e quindi è finito in carcere per via dei precedenti penali.

Vittorio invece ha deciso di chiedere il trasferimento, poiché essendosi innamorato di Eugenia ha capito di non riuscire più a lavorare al suo fianco come un semplice amico. Infine il maresciallo Corsi è stato arrestato perché intratteneva affari con persone losche.

Spettatori entusiasti per la serie tv

Su X, diversi spettatori de La Preside hanno commentato con entusiasmo l'ultima puntata.

Un utente ha affermato: "Peccato che sia già finita". A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Ragazzi necessito di sapere se ci sarà o meno una seconda stagione". Un utente si è complimentato per i temi trattati: "Non c'è un tema che è stato trattato con superficialità". Uno spettatore ha scritto: "Tra tutti la storyline di Mario Rescigno è quella che mi ha colpito di più visto che ha subito un'aggressione di genere.

Anche il personaggio di Marita mi è piaciuto, perché ha saputo chiudere la relazione tossica". Tra gli utenti c'è chi vede uno spiraglio di luce in una possibile seconda stagione: "Troppe situazioni sono rimaste irrisolte, quindi secondo me semmai ci sarà un continuo questa volta le trame riguarderanno i singoli ragazzi". Infine c'è chi si è complimentato con Luisa Ranieri: "In Italia abbiamo una grandissima attrice. Qualunque ruolo fa lo interpreta alla perfezione".