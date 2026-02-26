Nelle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo passerà all’azione con una strategia psicologica mirata a colpire Curro nel suo punto più debole. Senza ricorrere a scontri aperti, il capitano userà insinuazioni precise per scuotere la fiducia del ragazzo nei confronti di Ángela. Una mossa calcolata che punta a isolare il giovane e a mettere in crisi un rapporto che finora sembrava indistruttibile. Il fulcro della discordia sarà la sincerità di Ángela: Lorenzo metterà in dubbio la lealtà della ragazza, portando Curro a interrogarsi su quanto ci sia di vero nei suoi sentimenti e nelle sue intenzioni.

Il piano di Lorenzo contro Curro

La stabilità di Curro verrà messa a dura prova da un nuovo attacco psicologico di Lorenzo. Il capitano, agendo con la solita freddezza, deciderà di colpire il giovane proprio nel suo legame più caro: quello con Ángela. Non si tratterà di uno scontro diretto, ma di un’insinuazione studiata per distruggere la fiducia tra i due innamorati.

Lorenzo manipola Curro contro Ángela

Lorenzo riferirà a Curro una versione dei fatti manipolata, sostenendo che Ángela abbia accolto con sollievo la sua rinuncia a spedire la lettera al Re per ottenere la baronia. “L’ho sentita io stesso parlare con sua madre”, confesserà Lorenzo con un cinismo disarmante, trasformando un’ipotesi campata in aria in un fatto apparentemente concreto.

L'obiettivo è chiaro: convincere Curro che la sua fidanzata non sia affatto l'alleata che credeva, ma una donna che rema contro i suoi interessi familiari.

Curro dubita di Ángela per colpa di Lorenzo

In un primo momento, Curro cercherà di difendere Ángela con tutte le sue forze, respingendo le accuse del capitano come pure menzogne. Tuttavia, la tattica di Lorenzo si rivelerà micidiale: invece di insistere, sfiderà il ragazzo a cercare un confronto diretto con la giovane, certo che il solo dubbio basterà a rovinare il loro rapporto. Quel congedo gelido – un semplice “Buona giornata” – lascerà Curro in preda a un’angosciante incertezza.

Il giovane si troverà così davanti a un bivio: fidarsi di Ángela o cedere alla paranoia alimentata dal patrigno?

Lorenzo rimarrà a guardare, convinto che il sospetto faccia il lavoro sporco al posto suo. Resta da capire se il confronto tra i due porterà a una chiarificazione o se la trappola tesa dal capitano riuscirà a mandare in frantumi il loro amore.