Nelle puntate de La Promessa in onda nella prima settimana di marzo Catalina e Adriano dovranno fare i conti con una tremenda delusione.

Dopo aver convinto padre Samuel a sposarli in segreto, Catalina e Adriano vedranno i loro piani andare in frantumi. La cerimonia è ormai imminente e il sacerdote accetterà di aiutarli nonostante tutti i rischi. Animandosi di buona volontà, padre Samuel offrirà dei preziosi consigli a Petra per aiutarle a gestire i sospetti crescenti che si stanno diffondendo fra la servitù.

Nel frattempo, Martina deciderà di chiarire il proprio rapporto con Jacobo e Angela, svelando finalmente alcune verità che erano state celate.

In pratica, confesserà anche la sua passata relazione con Curro. Nella puntata in programma il 2 marzo, Eugenia affronterà a viso aperto Leocadia, rivelandole di conoscere l’identità del padre di Angela. Lorenzo, intanto, esprimerà tutta la propria furia. A indisporlo è il ritorno della moglie.

Lope smaschererà un falso stalliere e, assieme a Curro, organizzerà un incontro al Casino Reale di Villalquino. Tali presupposti condurranno a una nuova crisi all'interno della tenuta. Il 4 marzo, infatti, Angela si metterà nei guai: per aiutare Curro, ruberà del denaro a Leocadia. E la situazione rischierà di esplodere nel momento in cui Leocadia si accorgerà del furto.

Le nozze di Catalina sono in pericolo: anticipazioni de La Promessa

Gli spoiler spagnoli informano i fan de La Promessa sull'esito dei progetti di matrimonio di Catalina e Adriano. Sul più bello, proprio quando i due innamorati staranno per scambiarsi gli anelli nel patio, qualcuno irromperà per bloccare il rito. L'antagonista è Leocadia de Figueroa, che imporrà al sacerdote che il matrimonio venga immediatamente fermato.

Intrigante personaggio interpretato da Isabel Serrano, e la cui sua figura appare legata a doppio filo con quella di Cruz, si ergerà a custode dello status quo. Farà cioè intendere di non poter accettare che la figlia del marchese si sposi in segreto, con un mezzadro, e per di più in un luogo che considera indegno.

Inizialmente, la donna sembrerà orientata voler imporre un’alternativa. Una location più “giusta” e socialmente adeguata. In realtà, la sua opposizione alle nozze si svelerà animata da sentimenti classisti. Dal suo punto di vista, l'amore di Catalina per Adriano rappresenta una specie di affronto alla dignità della casata. La sua ostilità potrebbe dunque mettere in crisi una delle coppie più belle della soap: due innamorati che hanno saputo trascendere le differenze esteriori e accessorie dettate dal carattere, dal ceto e dall'educazione, per abbracciarsi nel profondo.

Catalina e Adriano continueranno dunque a incarnare il perfetto esempio di coppia tragica: personaggi obbligati a affrontare un destino più grande di loro, ma pronti a investire tutto in una relazione che funziona perché ciascuno compensa ciò che manca all’altro, senza annullarlo e annullarsi.

Riepilogo delle ultime puntate della soap spagnola

Nelle ultime puntate de La Promessa, quelle andate in onda il 25 e il 26 febbraio, Curro ha voluto confidare a Eugenia la verità sulla sua situazione familiare, spingendola in questo modo a chiedere un confronto con Alonso. Tale rivelazione si è già imposta come un momento chiave, dato che ha messo in moto una tesissima dinamica narrativa che esploderà nei prossimi episodi.

Ci sono state anche altre importanti rivelazioni... Emilia ha confessato a donna Pia che da giovane era stata fidanzata con don Romulo. Inoltre le ha raccontato che lui l’aveva lasciata senza troppe spiegazioni. E questa storia ha sconvolto Pia.