Lorenzo metterà in guardia Alonso su Leocadia nella puntata de La Promessa di sabato 7 febbraio: "Vuole diventare la signora del palazzo", dirà al marchese che però non si lascerà convincere.

Le anticipazioni rivelano che Alonso sarà infastidito dalle parole di Lorenzo e difenderà senza remore Leocadia. Il Capitano gli dirà che conosce la donna da molti anni e sa che per raggiungere i suoi obiettivi è disposta a tutto.

Tornerà lo splendore dell'arte a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia farà tornare i quadri e le opere d'arte al palazzo.

Alonso sarà lusingato dal generoso gesto della signora De Figueroa e gli sarà molto grato. Leocadia saprà toccare le corde giuste nel marchese, ricordandogli il grande prestigio della sua famiglia e la stima che lei nutre nei suoi confronti. La famiglia De Lujan si riunirà per una cena davvero speciale e a tavola regnerà un'armonia che mancava ormai da troppo tempo. Alonso sarà al settimo cielo e potrà festeggiare sia l'arrivo dei due nipotini nati da Catalina, sia il ritorno dei suoi amati quadri. Dopo la cena, Leocadia si intratterrà ancora un po' con Alonso e Lorenzo e poi andrà a dormire. Rimasto da solo con il marchese, il Capitano De La Mata dirà ciò che pensa davvero.

Alonso infastidito dalla diffidenza di Lorenzo

Nella puntata de La Promessa di sabato 7 febbraio, Lorenzo inizierà a parlare con Alonso evidenziando il suo cambiamento d'umore. L'uomo farà notare al marchese che la sua felicità a tavola l'ho ha molto colpito. "Leocadia è proprio una benedizione", dirà il Capitano in tono canzonatorio, provando a riportare Alonso con i piedi per terra. "Leocadia vuole diventare la nuova signora del palazzo", dirà mettendolo in guardia, "Sa bene come raggiungere i suoi obiettivi, la conosco da tempo". Alonso sarà infastidito dalle parole di Lorenzo e ribadirà che Leocadia è una donna perbene, ma lui insisterà nel dirgli che se lei è arrivata ad essere una donna potente ci sarà un motivo. "Hai rovinato un momento sereno", dirà Alonso rimproverando Lorenzo che però resterà della sua idea. "Chi mette la mano sul fuoco", dirà, "Prima o poi finisce per bruciarsi".