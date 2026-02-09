L'arrivo inaspettato di Eugenia scuoterà Lorenzo nelle puntate de La Promessa dal 16 al 22 febbraio: sarà questo il regalo del conte Ayala per il suo compleanno.

Le anticipazioni rivelano che Curro sarà felice di riabbracciare sua madre che rivelerà di essere guarita. La donna spiegherà a suo figlio che è stato Lorenzo a rovinare la sua salute mentale e fisica. Curro prometterà a Eugenia che la proteggerà e non permetterà che il Capitano possa più farle del male.

Il regalo speciale di Ayala per Lorenzo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che dopo la festa di Lorenzo arriverà finalmente il regalo di Ayala tanto atteso e sarà una sorpresa che lascerà tutti a bocca aperta.

Dalla porta del palazzo, la servitù farà accedere Eugenia, la moglie di Lorenzo in sedia a rotelle. Per il Capitano sarà sconvolgente rivedere la donna e la sua reazione sarà furiosa. In preda alla rabbia, Lorenzo telefonerà al manicomio ma gli sarà detto che Eugenia è stata dimessa grazie ad una delega firmata da lui. Al suo arrivo, la donna non proferirà parola e sembrerà assente, ancora vittima della sua malattia mentale. Alonso chiederà a Curro di svestire i panni di valletto per non turbare ulteriormente sua madre e lui andrà ad abbracciarla con molta gioia. Presto, però, Eugenia avrà un'altra sorpresa: si presenterà da Lorenzo perfettamente guarita e lui impallidirà.

La verità di Eugenia e la rabbia di Curro per Lorenzo

Nelle puntate de La Promessa dal 16 al 22 febbraio, Eugenia farà tremare Lorenzo che la vedrà camminare sulle sue gambe e parlare normalmente. Il Capitano farà bene ad essere preoccupato, perché Eugenia non avrà più intenzione di tacere sulle sue tante malefatte. La donna andrà a parlare con Curro e si aprirà con lui, dicendogli che Lorenzo è stato la causa della sua infermità mentale e fisica. Eugenia spiegherà che è stato proprio suo marito a ridurla in sedia a rotelle dopo una spinta dalle scale ed è stato lui a somministrarle dei farmaci che le hanno fatto perdere il senso della realtà. La rabbia in Curro sarà indescrivibile: il ragazzo giurerà a sua madre che non la lascerà mai sola e la proteggerà dal perfido Lorenzo.