Le nuove puntate de La Promessa, in onda su Rete 4 da sabato 8 a venerdì 14 febbraio alle 19:40, saranno fitte di colpi di scena e momenti di grande tensione emotiva. Il cuore della settimana ruoterà attorno a Catalina, che dopo un parto difficile si trova a dover confessare ad Alonso la verità sulla paternità dei suoi figli. Nel frattempo, Petra, la governante spesso rigida e distaccata, mostrerà un lato sorprendentemente tenero nei confronti di Alicia, la giovane misteriosa del rifugio di Samuel. Intanto Simona, pur preoccupata per il futuro di Toño, non si arrende e continua a cercare un contatto con il figlio.

Tra nuove nascite, rivelazioni sconvolgenti e legami familiari messi a dura prova, la settimana a La Promessa promette emozioni forti e inattesi sviluppi.

Catalina partorisce e confessa: Adriano è il padre dei suoi figli

La settimana si apre con Catalina che, in preda alle doglie, viene aiutata da Curro e Ángela a partorire in mezzo al dolore e alla paura. Il parto, tuttavia, si complica e solo l’intervento tempestivo del dottor Ferrer, che esegue un cesareo a palazzo, riesce a salvare madre e figli. Catalina dà così alla luce una bambina e un bambino, ma il clima resta teso: la giovane madre impiega del tempo a riprendersi, e la salute dei neonati rimane sotto stretta osservazione. In questo momento delicatissimo, Catalina trova il coraggio di confessare ad Alonso che Adriano è il vero padre dei suoi figli.

Una rivelazione che, sorprendentemente, non genera le conseguenze temute con il marchese, ma scatena invece reazioni inattese da parte di altri membri della famiglia, creando nuove fratture e tensioni nella tenuta.

Petra mostra un’insolita dolcezza, Simona lotta per Toño e i rapporti in famiglia si incrinano

Un’altra trama che conquisterà il pubblico riguarda Petra, fino ad ora conosciuta per il suo atteggiamento duro e distante. In queste puntate, la governante si avvicinerà ad Alicia, una giovane del rifugio di Samuel che non parla, e le dedicherà attenzioni sincere e delicate, rivelando un’inaspettata sfaccettatura del suo carattere. Nel frattempo, Simona non si rassegna all’allontanamento del figlio Toño: nonostante i suoi tentativi di riavvicinamento vengano respinti, la cuoca trova conforto nell’amicizia con Vera e nella determinazione di non arrendersi.

Tra le mura della Promessa, anche altri rapporti si complicano: Ricardo si confronta con Rómulo e Donna Pia per superare il dolore per la partenza di Santos, mentre Martina sceglie di posticipare il matrimonio con Jacobo, decisione che scatena nuove discussioni e pressioni.

Nella puntata precedente di La Promessa

Nell’episodio precedente, andato in onda venerdì 7 febbraio, Manuel aveva comunicato a Simona l’intenzione di assumere Toño, suscitando in lei non poca preoccupazione per il futuro del ragazzo. Alonso, invece, aveva scoperto con gratitudine che Leocadia aveva riportato le opere d’arte a La Promessa, anche se Lorenzo lo aveva messo in guardia sul passato poco limpido della donna. Ángela si era interrogata senza successo sulle motivazioni della madre, mentre María aveva espresso la propria riconoscenza a Samuel per il sostegno ricevuto.

Nel frattempo, Ricardo aveva accusato Ana di aver orchestrato la scomparsa di Diego, lasciando sia lei che Santos profondamente offesi. Donna Petra aveva aperto il cuore a padre Samuel, svelando il motivo del suo dolore e astio, mentre Martina aveva deciso di rimandare le nozze con Jacobo, alimentando la tensione. Infine, Adriano aveva chiesto a Catalina di scegliere il loro futuro insieme, mentre Curro e Ángela sembravano ormai rassegnati al loro amore impossibile.