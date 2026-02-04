Le anticipazioni spagnole de La Promessa raccontano un momento di forte tensione a palazzo. Manuel scoprirà il doppio gioco di Leocadia e, deluso dalle sue menzogne, arriverà a un confronto diretto. Convinto che alcune sue azioni abbiano messo a rischio l’equilibrio della famiglia, il giovane le chiederà di lasciare il palazzo. Il faccia a faccia tra i due sarà segnato da accuse reciproche e da un clima di profonda incredulità. Temendo che la verità possa emergere davanti al padre di Manuel, la discussione prenderà una piega diversa, trasformandosi in un accordo riservato per evitare uno scandalo.

Resta da capire se Leocadia accetterà davvero di allontanarsi in silenzio o se tenterà un’ultima mossa per cambiare il corso degli eventi.

Manuel caccia Leocadia dopo il tradimento

Manuel affronterà Leocadia dopo aver scoperto il suo coinvolgimento nell’arrivo di Rivero al palazzo. Convinto che il suo comportamento abbia compromesso la serenità della famiglia, le comunicherà la decisione di chiederle di andare via.

‘Non osi farlo’, Leocadia sfida Manuel

Leocadia negherà ogni responsabilità e sosterrà di non avere alcun motivo per andarsene. “Non ho fatto nulla. Non ho alcun motivo per marchiarmi”, dirà. Manuel, però, ribadirà che quanto accaduto è il risultato di una menzogna grave e che non intende più tollerarla.

“Sì, lo hai fatto. È stata una bugia molto grave, tale da giustificare il tuo allontanamento da questo palazzo”, risponderà. Di fronte alla fermezza di Manuel, Leocadia reagirà con incredulità: “Non osi farlo”. Manuel confermerà la propria posizione, spiegando di essere pronto ad assumersi la responsabilità della decisione.

Il patto segreto tra Manuel e Leocadia

A quel punto, Leocadia proporrà una soluzione alternativa: lasciare il palazzo di sua iniziativa. In cambio, Manuel si impegnerà a non informare immediatamente suo padre, così da evitarle un’ulteriore esposizione.

“Se sarà lei a lasciare il palazzo con le proprie gambe, io non dirò nulla a mio padre, almeno finché non se ne sarà andata”, preciserà. Convinta che questa sia l’unica via percorribile, Leocadia inviterà Manuel ad accettare l’accordo: “Se fossi in lei, accetterei questa opportunità”.