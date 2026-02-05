Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, Manuel e Tono si metteranno in società per costruire nell'hanger de La Promessa dei modelli di aeromobili. I due, però, si renderanno conto di non avere abbastanza denaro per acquistare tutti i macchinari utili alla costruzione delle vetture. Un'immissione improvvisa di liquidità cambierà le carte in tavola. Manuel riceverà del denaro che gli doveva il Sergente Burdina, così incaricherà Tono di andare fuori città per acquistare tutto il necessario per avviare la produzione. Il figlio di Simona, però, farà perdere le tracce di sé facendo sorgere il sospetto che sia fuggito con i soldi di Manuel.

Manuel dà dei soldi a Tono per acquistare i macchinari per costruire gli aeromobili nell'hanger de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa delle puntate che verranno trasmesse nelle prossime settimane rivelano che Manuel, dopo aver rinunciato al trasferimento in Italia, deciderà di avviare una produzione di aeromobili nell'hanger de La Promessa. il lavoro, però, si rivelerà piuttosto impegnativo, sta di fatto che l'uomo si renderà subito conto di avere bisogno di un aiutante. Il suo interesse ricadrà subito su Tono, che accetterà molto volentieri la collaborazione. Presto, però, i due si troveranno a fare fronte ad una problematica, ovvero, la carenza di denaro.

A stravolgere in meglio la situazione ci penserà il Sergente Burdina, che si deciderà a restituire a Manuel tutto il denaro che gli aveva prestato mesi prima per far uscire di prigione Romulo per l'omicidio di Gregorio Casrtillo.

Soldi alla mano, Manuel incaricherà Tono di andare in una cittadina lontana con l'auto dei Lujan per acquistare tutti i macchinari necessario per cominciare il lavoro.

Tono sparisce con i soldi di Manuel, poi ritorna e dice di essere stato derubato

Trascorsi un po' di giorni, Tono farà perdere le tracce di sé, generando subito i sospetti di Simona, che crederà subito che il figlio sia sparito con i soldi di Manuel. Quest'ultimo, invece, sarà molto più indulgente, sta di fatto che si preoccuperà per il ragazzo temendo che gli sia successo qualcosa. Successivamente, però, Tono rientrerà a La Promessa in uno stato decisamente alterato e confesserà a Manuel di essere stato derubato di tutti i soldi che gli aveva affidato.

Simona non crederà affatto a questa versione dei fatti, specie poiché noterà che il figlio indossa ancora al collo una collana d'oro che eventuali rapinatori sicuramente non avrebbero esitato a sottrargli. La donna, così, costringerà il figlio ad andare via da La Promessa facendo appello alla sua dignità. Tono negherà di essere un ladro, ma asseconderà la volontà della madre e andrà via.

Chi ha rubato davvero i soldi di Manuel?

Il progetto di Manuel di avviare la costruzione di aeromobili nell'hanger de La Promessa subirà una brutta battuta d'arresto nelle prossime puntate della soap spagnola. Tutti i soldi investiti dall'uomo per avviare la produzione, infatti, verranno persi da Tono, che dichiarerà di essere stato derubato.

Il ragazzo, però, sarà poco attendibile in quanto farà ritorno a La Promessa visibilmente ubriaco, cosa che farà ricadere su di lui tutti i sospetti. Ma sarà davvero lui il ladro, oppure durante il suo viaggio è accaduto qualcosa di inaspettato in grado di scagionarlo? Manuel non riuscirà a credere alla sua colpevolezza, a differenza di Simona, ma solo nelle prossime puntate emergerà la verità.