Adriano e Catalina saranno a un passo dallo scambio degli anelli nelle puntate de La Promessa di marzo, quando Leocadia interromperà la cerimonia: "Che succede qui?".

Le anticipazioni rivelano che Leocadia non accetterà che la figlia del marchese si sposi nel patio e avrà una proposta per lei e Adriano. La signora De Figueroa suggerirà una cerimonia intima in famiglia senza coinvolgere la stampa.

Il patio de La Promessa scelto come luogo di nozze

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina e Adriano organizzeranno le loro nozze in segreto.

Sarà Alonso a suggerire loro di non dire nulla a Leocadia che si è opposta al matrimonio ricordando l'ammonimento dei re. Catalina chiederà a Simona di accompagnarla all'altare e la cuoca sarà onorata di prendere il posto del marchese. I preparativi andranno avanti di nascosto, con Don Samuel che assicurerà a tutti che le nozze saranno valide nonostante tutto. Manuel, Simona e gli sposi saranno convocati per definire gli ultimi dettagli e quando arriverà il giorno prestabilito nulla sarà lasciato al caso. Manuel, Simona e don Samuel aspetteranno con impazienza l'arrivo degli sposi e il primo a raggiungere il patio sarà Adriano. Poco dopo arriverà anche Catalina che farà tirare un sospiro di sollievo a tutti.

Simona non potrà fare a meno di commuoversi nel vedere la sua amata bambina diventare donna.

Nozze quasi pronte per Catalina e Adriano

Nelle puntate de La Promessa di marzo, Catalina e Adriano saranno pronti a diventare marito e moglie. A celebrare le nozze sarà don Samuel e gli unici presenti saranno Manuel e Simona. Quando tutto sembrerà ormai pronto, l'arrivo di Leocadia bloccherà tutto. "Che succede qui?" chiederà la donna indignata. A quel punto interverrà Manuel che in difesa di Catalina dirà a Leocadia che sua sorella è grande abbastanza per decidere chi sposare. La signora De Figueroa risponderà che la figlia del marchese non merita una cerimonia così dimessa e senza la presenza della famiglia al completo.

Manuel ricorderà a Leocadia che è stata lei ad impedire le nozze e loro sono stati costretti ad organizzarle di nascosto. La donna chiarirà che il suo disappunto era solo dovuto a una reazione del re e offrirà ad Adriano e Catalina una via d'uscita: una cerimonia discreta con la famiglia senza nessun clamore.