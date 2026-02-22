Alonso sarà brusco con Leocadia nelle prossime puntate de La Promessa: "Non mi fido più di te", dirà, "Non prendermi per stupido".

Le anticipazioni rivelano che Alonso scoprirà che Leocadia non ha mai parlato con il re o il suo funzionario quando ha ripudiato Curro. L'uomo non accetterà più consigli da lei.

L'inizio del declino per Leocadia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia continuerà a spadroneggiare al palazzo. Forte del grande sostegno economico che ha dato ad Alonso, Leocadia diventerà di fatto la nuova signora.

Il marchese sarà abbagliato a lungo dalla gentilezza che la sua amica gli mostrerà, ma ad un certo punto Alonso inizierà a prendere le distanze. Il primo passo falso che la donna commetterà sarà quello di accettare che Lorenzo chieda la mano di sua figlia Angela. Se in un primo momento Alonso non si opporrà a questa decisione, le cose cambieranno quando Curro e la ragazza scapperanno e si barricheranno in un capanno vicino al palazzo. Il giovane valletto si schiererà contro tutta la sua famiglia e non esiterà a puntare la sua arma contro Manuel e persino contro Alonso. Ci vorranno giorni per convincere Curro a tornare al palazzo e quando lo farà lui pretenderà di migliorare la sua posizione sociale per poter sposare la sua amata Angela.

Alonso, questa volta, non baderà ai consigli di Leocadia e metterà suo figlio al primo posto. "Curro non è più un valletto", annuncerà a cena sconvolgendo Leocadia e i suoi piani.

Alonso cambierà atteggiamento con Leocadia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia rimprovererà duramente Alonso per la decisione presa su Curro senza consultarla. Il marchese, a quel punto, sarà duro: "Non mi fido più di te", dirà a Leocadia che sarà sorpresa da quelle parole. Alonso spiegherà che ha saputo che lei non ha mai parlato con il re e con li suo funzionario quando lo ha costretto a ripudiare Curro. Leocadia proverà a rimediare: "Sapevo già cosa mi avrebbero detto". "Non prendermi per stupido", dirà ancora, specificando che restituirà a Leocadia ogni centesimo che gli ha prestato. La donna non smetterà di rinfacciare tutto l'aiuto che ha dato alla famiglia quando era in cattive acque, ma questo non basterà a far cambiare idea a Alonso.