Il momento del “sì” è arrivato, ma porterà con sé un addio. Le anticipazioni spagnole de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, svelano che Toño ed Enora si giureranno amore eterno in una cerimonia commovente, pronunciando promesse che segneranno la fine di un’epoca. Ma la gioia durerà poco: subito dopo le nozze, i due sposi annunceranno la loro decisione definitiva di lasciare la tenuta per inseguire un sogno ambizioso.

‘Mi fai sentire meglio di quanto avrei sognato’: il sì tra Toño ed Enora a La Promessa

Toño ed Enora si prometteranno amore eterno in una cerimonia intensa e carica di significato, destinata a segnare la fine di un capitolo importante alla tenuta.

Davanti a parenti e amici, Toño guarderà Enora negli occhi e pronuncerà parole che commuoveranno tutti: “Mi fai sentire meglio di quanto avrei mai sognato. Per questo voglio ricambiare ogni giorno della mia vita”.

Enora, visibilmente emozionata, stringerà le sue mani e risponderà con un sorriso pieno di lacrime. Il sacerdote benedirà la loro unione con parole solenni: “Dio confermi con la sua bontà questo consenso manifestato davanti alla Chiesa e vi conceda la sua copiosa benedizione. Ciò che Dio ha unito, l’uomo non osi separarlo”.

Un applauso riempirà la chiesa mentre i due sposi si scambieranno il loro “sì”. Virtudes li osserverà con orgoglio, mentre Manuel, pur felice per loro, non riuscirà a nascondere un velo di malinconia sapendo che presto lasceranno la tenuta.

Enora e Toño dicono addio, ecco dove andranno

Durante i festeggiamenti, Enora annuncerà: “Partiremo per commercializzare il motore. È il nostro sogno”. Toño aggiungerà con convinzione: “È tempo di costruire il nostro futuro lontano da qui”.

Subito dopo il “sì”, Toño ed Enora saliranno su un carro e si allontaneranno lentamente dal palazzo. Non sarà solo una partenza simbolica, ma l’uscita definitiva dei due personaggi, pronti a iniziare una nuova vita lontano dagli intrighi del palazzo

Gli abbracci saranno lunghi e silenziosi, gli sguardi carichi di emozione. Qualcuno proverà a sorridere per incoraggiarli, ma l’aria sarà attraversata da una malinconia difficile da nascondere.