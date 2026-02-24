Nelle prossime puntate de La Promessa, il saluto tra Virtudes e Simona segnerà un momento importante per entrambe. Prima di lasciare il Palazzo, la giovane troverà il coraggio di ringraziare la madre per tutto ciò che ha fatto per lei: “Siete una buona madre”, le dirà con sincerità. Le anticipazioni dalla Spagna mostrano così un rapporto che, dopo tante difficoltà, troverà finalmente un punto di incontro, pur nella distanza che le separerà.

Virtudes dice addio a Simona, la verità prima di partire

Arriverà il momento della partenza definitiva di Virtudes.

La ragazza lascerà il Palazzo, ma prima di andarsene dedicherà a Simona parole cariche di significato che segneranno la fine delle loro incomprensioni.

Virtudes non sembrerà più la ragazza tormentata, ma apparirà finalmente in pace con se stessa.

La nuova vita di Virtudes e la promessa di Simona

Davanti alla madre, la giovane non nasconderà il suo cambiamento interiore. “L’amore e la felicità mi hanno trasformata in un’altra persona”, confesserà apertamente, lasciando intendere di aver trovato una nuova strada. Sarà un momento di grande onestà in cui aggiungerà con dolcezza: “Era ora che fossimo felici, madre”.

Simona, pur con la tristezza per l’imminente distacco, si dirà orgogliosa di lei e le assicurerà che il suo supporto non verrà mai meno: “Qualunque cosa ti serva, sai che io sarò sempre qui”.

L’ultimo confronto tra Simona e Virtudes

Il confronto diventerà ancora più profondo quando Virtudes stringerà le mani di Simona. In quel gesto ci sarà tutto il riconoscimento che la cuoca ha sempre cercato. La ragazza le dirà con gratitudine: “Come fa ogni buona madre. Ed è proprio quello che siete voi: una buona madre”.

Queste parole emozioneranno profondamente Simona, rendendo inutile ogni tentativo di trattenere l’emozione. Nonostante il tentativo di Virtudes di alleggerire l’atmosfera esclamando “Non vi mettete a piangere adesso, vi prego”, la risposta della donna sarà definitiva: “È troppo tardi, figlia”.

Virtudes lascia il Palazzo, pace fatta con Simona

Con questo addio, si chiuderà un percorso tortuoso per entrambe.

Virtudes varcherà il cancello de La Promessa con una nuova consapevolezza, mentre Simona resterà alla tenuta con la serenità di aver recuperato il legame con sua figlia. Non sarà una fuga, ma una partenza serena verso una vita che entrambe sentono di meritare.