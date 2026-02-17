Adriano troverà la lettera di addio di Catalina nelle prossime puntate de La Promessa: "Ti chiedo perdono, non sopporto più la tensione".

Le anticipazioni rivelano che Adriano leggerà tra le lacrime le parole di sua moglie e si convincerà che abbia abbandonato lui e i bambini. Nessuno immaginerà che Catalina è andata via per salvare la vita dei suoi figli.

L'addio di Catalina a La Promessa e ai bambini

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina sarà protagonista di uno straziante addio ai suoi figli. La contessina, infatti, vittima dei ricatti del perfido duca De Valladares, sarà costretta ad allontanarsi dalla sua famiglia per sempre.

L'uomo minaccerà Catalina di uccidere i suoi figli se lei fosse tornata e la costringerà a scrivere una lettera d'addio a Adriano per non destare sospetti. La donna salirà su una carrozza e andrà via per sempre da Lujan, mentre i due gemelli saranno abbandonati nei pressi del palazzo con le loro culle. Alonso e la sua famiglia si accorgeranno dell'assenza di Catalina, ma in un primo momento non si preoccuperanno perché penseranno che sia andata a fare una passeggiata con i bimbi. All'imbrunire, però, Adriano inizierà ad allarmarsi e con Teresa andrà a cercare sua moglie senza alcun risultato. Più tardi, Maria noterà i bambini nei pressi della tenuta e li riporterà al palazzo. Tutti saranno in pena per Catalina, certi che la donna non avrebbe mai lasciato i bambini in una condizione di pericolo.

Una lettera nella culla, però, non lascerà spazio a nessun dubbio.

Nessuno immaginerà che Catalina è stata obbligata a partire

Nelle prossime puntate de La Promessa, Adriano prenderà la lettera di Catalina e inizierà a leggerla a Teresa e Maria, in lacrime. "Amore mio, innanzitutto ti chiedo perdono", esordirà Catalina, "Ammetto i miei errori e non sopporto più la tensione". "So che sto causando un grave danno a te e alla famiglia", leggerà Adriano, "Ma andare via da sole è l'unica soluzione che ho trovato". "Non vado via per codardia, per me è un grande sacrificio", leggerà ancora Adriano. Nella lettera, Catalina spiegherà le ragioni che l'hanno portata ad andare via: la lotta per i lavoratori l'ha portata ad un punto di non ritorno e si sentiva troppo oppressa. Adriano crederà alle parole lette e non avrà il minimo dubbio che sua moglie sia partita di sua volontà. Nessuno immaginerà l'inferno che Catalina sta vivendo in quel momento.