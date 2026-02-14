Nelle prossime puntate spagnole de La Promessa, che anticiperanno ciò che verrà trasmesso prossimamente anche su Rete 4, emergerà una rivelazione destinata a sconvolgere gli equilibri del palazzo: Leocadia dichiarerà a Cristobal che Angela è sua figlia. Questa confessione aprirà un nuovo fronte di tensione tra i protagonisti. Parallelamente, l’arrivo di un giovane misterioso, Ciro, e il ritorno inatteso di Virtudes porteranno ulteriori cambiamenti nella vita dei Lujan e della servitù.

Leocadia rivela a Cristobal che Angela è sua figlia

Nelle prossime puntate de La Promessa in onda su Rete 4, Leocadia deciderà di affrontare Cristobal e gli confesserà un segreto che custodisce da anni: Angela è sua figlia.

La rivelazione lascerà l’uomo profondamente turbato. Cristobal non saprà se fidarsi delle parole della donna o se temere che si tratti di un tentativo di manipolarlo per non perderlo. Questo dubbio lo metterà in crisi e rischierà di influire anche sul suo rapporto con Teresa, che noterà il suo malessere senza comprenderne subito la causa.

Ciro arriva a La Promessa, Virtudes torna alla tenuta

Mentre Cristobal cercherà di capire se la confessione di Leocadia sia vera o se si tratti soltanto di una menzogna raccontata da Leocadia, a La Promessa arriverà Ciro, un giovane che porterà con sé informazioni importanti e che attirerà immediatamente l’attenzione di Alonso, pronto a offrirgli ospitalità. A complicare ulteriormente la situazione sarà il ritorno di Virtudes, che riaprirà questioni rimaste in sospeso, mentre Curro sarà di fronte a emozioni che credeva superate.

Sul fronte sentimentale, Manuel prenderà una posizione netta: rifiuterà la proposta di Enora: lei e Antonio potrebbero supervisionare la produzione dei motori fuori dalla Spagna.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Pia ha profanato la tomba di Jana

Nelle precedenti puntate de La Promessa trasmesse su Rete 4, Pia si è recata al cimitero e ha profanato la tomba di Jana. La domestica ha scoperto che il corpo della moglie di Manuel presentava un colore bluastro e ha rivelato quanto appreso a Curro. Intanto, Catalina ha dato alla luce i due gemelli, mentre Adriano ha promesso alla figlia di Alonso che si prenderà cura di lei e dei bambini. Spazio infine alle vicende di Manuel, che ha deciso di non trasferirsi in Italia, preferendo continuare a lavorare dalla tenuta.