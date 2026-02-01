Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che nelle prossime puntate in onda su Rete 4 la tensione alla tenuta crescerà in modo vertiginoso, soprattutto a causa dello scandalo che coinvolgerà Lorenzo. Il capitano continuerà a negare l’esistenza di un figlio illegittimo, ma Margarita non sembrerà intenzionata a lasciar correre: la donna avrà infatti tra le mani prove concrete che potrebbero smascherare definitivamente il suo segreto. Questa rivelazione, se resa pubblica, rischierà di travolgere non solo la reputazione di Lorenzo, ma anche i delicati equilibri familiari e sociali della Promessa.

Margarita minaccia Lorenzo

Nelle prossime puntate Lorenzo verrà messo alle strette da Margarita, che gli presenterà documenti e informazioni in grado di dimostrare l’esistenza del suo presunto figlio bastardo. La donna pretenderà che il capitano annulli il matrimonio con Angela, minacciando di rivelare tutto se non otterrà ciò che vuole. La pressione sarà tale che Lorenzo sembrerà sul punto di cedere, anche se le anticipazioni lasciano intuire che potrebbe tentare un’ultima mossa per ribaltare la situazione. Intanto, la tensione familiare crescerà quando la madre di Martina mostrerà ulteriori prove, rendendo sempre più difficile per il capitano mantenere il controllo della vicenda.

Carlo e Maria provano a stare insieme

Parallelamente allo scandalo che coinvolgerà Lorenzo, la tenuta sarà attraversata da una serie di eventi che renderanno l’atmosfera ancora più incandescente. Petra rifletterà sull’offerta di Leocadia di tornare al ruolo di governante, mentre Pia e Vera discuteranno con le cuoche la possibilità che la donna sostituisca Teresa. Nel frattempo, Pia scoprirà che Petra conosce la gravidanza di María e le due finiranno per allearsi per tenere Samuel lontano dalla giovane domestica. Rivero confesserà a Manuel di lavorare per Leocadia, provocando la reazione furiosa del giovane, che lo colpirà con un pugno. Manuel, spinto dagli amici, parteciperà alla festa di don Pedro de Artiaga, dove farà un incontro destinato a segnare una svolta: conoscerà una misteriosa donna che non rivelerà il proprio nome, ma con la quale instaurerà una connessione immediata.

Intanto, Carlo e Maria decideranno di dare una possibilità al loro rapporto, arrivando perfino a scambiarsi un bacio sincero. Martina, invece, si troverà divisa tra il viaggio imminente a New York e i sentimenti per Adriano, mentre Leocadia perderà progressivamente potere quando Alonso inizierà a saldare il debito con lei. La donna, messa alle strette, proverà a ribaltare la situazione minacciando Manuel: se sarà costretta a lasciare la Promessa, Angela partirà con lei.