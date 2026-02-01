Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Manuel vivrà un momento destinato a segnare una svolta nella sua vita sentimentale. Spinto dagli amici a partecipare alla festa organizzata da don Pedro de Artiaga, l'erede del marchesato si imbatterà in una donna enigmatica che non rivelerà il proprio nome, ma con la quale instaurerà un legame immediato e sorprendentemente profondo. Parallelamente, continuerà a tenere banco lo scandalo che coinvolge Lorenzo, accusato da Margarita di avere un figlio illegittimo: un’accusa che il capitano continuerà a negare, nonostante le prove sempre più schiaccianti.

Manuel incontra una donna misteriosa

Nelle prossime puntate Manuel, seppur riluttante, accetterà di partecipare alla festa di don Pedro grazie all’insistenza di Martina, Enora e Antonio. Sarà proprio durante l’evento mondano che il giovane vivrà un momento destinato a lasciare il segno: l’incontro con una donna misteriosa, affascinante e riservata, che preferirà non rivelare la propria identità. Tra i due scatterà una sintonia immediata, qualcosa che Manuel non provava da tempo e che lo spiazzerà completamente. Mentre il figlio di Alonso vivrà questa inattesa parentesi emotiva, a La Promessa la situazione resterà tesa. Rivero confesserà di lavorare per Leocadia e verrà steso da un pugno di Manuel, mentre Pia e Petra continueranno a tramare per tenere Samuel lontano da María.

Nel frattempo, Carlo e la giovane domestica decideranno di dare una possibilità al loro rapporto, arrivando perfino a scambiarsi un bacio sincero. Martina, invece, si troverà divisa tra il viaggio imminente a New York e i sentimenti per Adriano, che non accetterà l’idea di vederla partire.

Lorenzo ha un figlio illegittimo

Parallelamente alla storyline di Manuel, la tenuta sarà scossa dal ricatto di Margarita ai danni di Lorenzo. La donna, certa dell’esistenza del figlio illegittimo del capitano, gli presenterà prove concrete e lo metterà alle strette: o annullerà le nozze con Angela, oppure lei rivelerà tutto. Lorenzo continuerà a negare, ma la pressione diventerà sempre più forte, soprattutto quando la madre di Martina gli mostrerà ulteriori conferme del suo segreto.

Il rischio di uno scandalo pubblico sarà altissimo e il capitano sembrerà sul punto di cedere. Intanto, Petra valuterà la proposta di tornare governante, mentre Teresa si dirà pronta a non ostacolare il suo eventuale rientro. Pía e Petra uniranno le forze per impedire che María e Samuel stiano insieme, mentre il sacerdote scoprirà che la giovane e Carlo stanno iniziando a provare un sincero affetto reciproco. Alonso, nel frattempo, inizierà a saldare il debito con Leocadia, riducendo progressivamente il potere della donna. Quando Manuel le chiederà di lasciare La Promessa, Leocadia ribalterà la situazione con una minaccia: se lei se ne andrà, Ángela partirà con lei.