Il ricordo di Jana continua a tormentare Manuel. Un nuovo incontro alla tenuta, però, potrebbe cambiare ogni cosa. Le anticipazioni spagnole de La Promessa svelano che il giovane Luján troverà in Julieta una sensibilità sorprendente. In lei rivedrà una sorta di “nuova Jana”. Tuttavia, la scoperta della sua vera identità trasformerà questa connessione in un incubo: Julieta è la moglie di suo cugino Ciro. Ecco come questo legame proibito rischierà di mettere in ginocchio gli equilibri del palazzo.

Chi è Julieta e perché Manuel resta senza parole

Nelle prossime puntate de La Promessa verrà finalmente svelata l’identità della donna che aveva colpito Manuel durante una festa.

La misteriosa sconosciuta si presenterà alla tenuta e la verità sorprenderà tutti: si tratta di Julieta, la moglie di Ciro.

La giovane farà il suo ingresso al palazzo accompagnata proprio dal marito. Sarà Ciro ad accoglierla con naturalezza: “Benvenuta, cara. Non pensavo saresti arrivata così presto”. Poi, davanti alla famiglia riunita, annuncerà: “Zio, cugino, vi presento Julieta, mia moglie”.

Per Manuel sarà un momento di sorpresa: la donna incontrata alla festa è la consorte di suo cugino.

Manuel affronta Julieta: ‘Siete felice?’

Dopo l’annuncio, Manuel cercherà un momento di confronto con Julieta. I due si ritroveranno a parlare lontano dagli altri. Sarà lui a rompere il silenzio con una domanda diretta: “Julieta, siete felice?”.

La giovane risponderà con calma: “Se non lo fossi, credete che sarei venuta a quella festa?”.

Si tratterà di uno scambio breve ma significativo. Ora che Manuel conosce la verità, ogni parola assumerà un peso diverso. La connessione nata quella sera non potrà più essere ignorata, ma nemmeno affrontata con leggerezza. E proprio questa consapevolezza renderà ancora più fragile la situazione già precaria della tenuta.

Manuel e Julieta: quel legame speciale nato nel dolore per Jana

Un momento semplice, ma carico di significato. Ancora segnato dal dolore per Jana, Manuel aveva avvertito in Julieta una sensibilità simile alla sua. Un riflesso malinconico capace di riaprire ferite mai del tutto rimarginate.