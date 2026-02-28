Petra si confiderà a don Samuel nelle prossime puntate de La Promessa: "Il mio grande amore era Ayala", dirà in lacrime, "La mia vita è stata distrutta".

Le anticipazioni rivelano che Petra si aprirà con don Samuel consigliandogli di andare via con Maria: "Un amore impossibile porta solo guai" gli dirà ricordando la sofferenza attraversata per Ayala.

Il ritorno di Petra a La Promessa dopo il licenziamento

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che don Samuel rischierà la scomunica e tutti penseranno che sia stata Petra a denunciarlo al vescovado.

La governante pagherà ingiustamente per una colpa non commessa: sarà mandata via dalla tenuta pur urlando la sua innocenza. Solo dopo diverse settimane, tormentato dai sensi di colpa, Samuel ammetterà di essersi autodenunciato, scagionando Petra. Quest'ultima tornerà al palazzo ma sarà agguerrita sia con la servitù e sia con don Samuel visto che lui aveva il potere di chiarire le cose molto prima. "Dirò a tutti che hai baciato Maria", dirà la governante con rabbia, chiedendo al prete di andare via con la cameriera. don Samuel, certo che Petra non farà mai una cosa del genere, tranquillizzerà Maria e poi andrà a parlare con la governante. A quel punto, Petra si aprirà totalmente con don Samuel e gli spiegherà che il suo atteggiamento è una difesa a causa della troppa sofferenza, ma è dovuto anche ad una protezione nei suoi confronti.

"Un amore impossibile porta solo guai", dirà in lacrime.

Il passato tornerà a tormentare Petra

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra prometterà a don Samuel che custodirà il suo segreto. La governante gli dirà che la sua è stata una minaccia dettata dall'affetto che prova per lui, perché sa che portando avanti la sua storia con Maria soffrirebbe. "Io sono caduta nella trappola dell'amore", dirà, "E la mia vita è stata distrutta". Samuel ricorderà a Petra che da quella storia è nato Feliciano e quindi dovrebbe gioire, ma lei gli spiegherà tutta la sofferenza di quando è stata costretta a nascondere a tutti la sua maternità. "Il mio amore era Ayala", dirà la donna in lacrime, "Era un amore impossibile e lui lo ha ricambiato distruggendomi la vita". Don Samuel ascolterà lo sfogo di Petra che alla fine gli assicurerà che non si intrometterà più nella sua vita: "Io avrò la bocca serrata".