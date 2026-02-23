Le trame delle puntate de La Promessa in programma dal 2 al 7 marzo in prima visione su Rete 4 rivelano che Romulo sarà deluso dal comportamento di Pia mentre Petra diventerà gentile col personale della tenuta.

Romulo è arrabbiato dal comportamento di Pia

Manuel (Arturo Garcia Sancho) apparirà preoccupato per la strana assenza di Tono. Il marchesino crederà che il saldatore sia solo in ritardo sulla tabella di marcia mentre Simona temerà che abbia combinato qualcosa di grosso. Manuel sarà sempre più nervoso per il mancato ritorno di Tono, il quale giungerà improvvisamente con una spiacevole notizia.

Romulo, intanto, scoprirà che Pia ha avuto una chiacchierata con Emilia. La servitù inizierà a credere che il maggiordomo sia diventato cattivo per la presenza dell'infermiera alla tenuta. Romulo apparirà arrabbiato con Pia per aver indagato sul suo passato. Ricardo riuscirà a fare da pacere tra i due.

Petra, invece, rimarrà senza parole quando vedrà Padre Samuel e Maria baciarsi con passione. Eugenia farà la conoscenza dei gemelli avuti da Catalina con parto cesareo. La donna noterà che Andres assomiglia a suo figlio Curro. Allo stesso tempo, Leocadia si metterà d'accordo con Lorenzo per avvisare Alonso delle vulnerabili condizioni di salute di Eugenia.

Petra cambia atteggiamento con il personale della tenuta

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Catalina e Adriano si accingeranno a diventare marito e moglie in gran segreto mentre Curro e Lope chiederanno dei soldi a Vera e Angela per incontrarsi con Basilio al casinò. La figlia di Leocadia ruberà dei soldi alla madre per poi chiedere all'ex baronetto il motivo della richiesta.

Petra, nel frattempo, continuerà a mostrarsi gentile nei confronti del personale della tenuta. Questi ultimi appariranno diffidenti nei confronti della governante. Padre Samuel interverrà in favore dell'anziana donna.

Curro ha messo le mani sulla lettera di Rufino

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine febbraio su Rete 4, Curro è riuscito a mettere le mani sulla lettera che Rufino ha mandato a Lorenzo.

L'ex baronetto ha mostrato la missiva a Pia. Intanto Petra ha deciso di aiutare Padre Samuel al rifugio dei bisognosi. In questa circostanza, la governante ha incontrato Alicia, una ragazza con gravi problemi di linguaggio. Ricardo è apparso scosso dalla partenza di suo figlio Santos mentre Martina ha deciso di fare un viaggio che aveva programmato da tempo. La decisione ha lasciato Jacobo molto in ansia. Lorenzo, invece, ha insistito per organizzare una grande festa in onore del suo compleanno all'interno della tenuta.