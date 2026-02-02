Catalina sarà sincera con Alonso nelle puntate de La Promessa dal 9 al 15 febbraio: "Adriano è il padre dei miei figli", gli dirà a qualche giorno dal parto.

Le anticipazioni rivelano che Alonso stupirà con la sua reazione perché dirà a Catalina che in cuor suo sapeva già della sua relazione con Adriano.

Adriano e Catalina felici con i loro bambini

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Adriano e Catalina vivranno giorni felici accanto ai loro bambini. Il mezzadro non lascerà da sola la madre dei suoi figli che per giustificare la presenza dell'uomo al palazzo dirà a suo padre di aver bisogno di una mano.

Presto, però, inizierà ad essere stanca di mentire, anche perché avrà intenzione di crescere Rafaela e Andres insieme ad Adriano. A questo proposito, appena Alonso tornerà nella stanza di sua figlia, Catalina deciderà di parlargli. La donna prenderà coraggio e rivelerà al marchese la verità: "Adriano è il padre dei miei figli", dirà, "Ed io voglio stare con lui". La reazione di Alonso non sarà affatto quella che tutti, compresa Catalina, si aspettavano. Il marchese spiegherà a sua figlia che sapeva già perfettamente che Adriano fosse il padre dei bambini, anche perché non dimenticherà quando Catalina impose la sua presenza a cena qualche mese fa. La donna si sentirà sollevata e ne parlerà subito a Manuel, dicendogli che vuole sposare Adriano.

Il marchesino, però, sarà piuttosto scettico a riguardo perché temerà che Catalina riviva l'incubo che lui ha vissuto con Jana.

L'arrivo di Emilia nella squadra de La Promessa

Nelle puntate de La Promessa dal 9 al 15 febbraio, Catalina e Adriano avranno un bel da fare con i due gemelli. Leocadia si preoccuperà molto per la salute della neomamma, soprattutto perché ha dovuto affrontare una difficile operazione per il secondo parto. La nuova signora del palazzo deciderà quindi di assumere un'infermiera che si occupi esclusivamente della ripresa di Catalina e dei suoi figli. Emilia arriverà al palazzo e sarà bene accolta da tutta la servitù che apprezzerà la sua dolcezza e la sua simpatia. L'unico ad avere uno strano comportamento nei suoi confronti sarà Romulo che sembrerà volerla evitare.