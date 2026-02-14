Negli episodi de La Promessa in onda dal 15 al 21 febbraio, Eugenia farà il suo ritorno nella tenuta e Lorenzo si impegnerà per farla ricoverare nuovamente. Inoltre Alonso rimprovererà Martina per essere andato a trovare Cruz in carcere a Cordoba.

Romulo, invece, ammetterà di conoscere Emilia e di non essere contento della sua presenza, mentre Adriano acconsentirà a sposarsi in gran segreto con Catalina.

Antonio si scontra con Simona

Catalina confesserà ad Alonso di amare Adriano e che è sua intenzione sposarlo. Il marchese darà il proprio assenso, ma Manuel non gradirà il suo comportamento visto che in occasione del suo matrimonio con Jana ha manifestato tutta la sua contrarietà.

Intanto Lorenzo verrà a conoscenza che il conte Ayala ha deciso di fargli un regalo per il compleanno e sarà certo che non sarà nulla di buono. Inoltre Antonio rimprovererà la madre di voler controllare ogni aspetto della sua vita.

Nel frattempo Curro e Pia proseguiranno le indagini per comprendere se il Capitano è coinvolto nella morte di Jana. In tutto questo, Romulo rivelerà a Ricardo di conoscere Emilia e di essere contrario alla sua presenza nella tenuta, mentre ciascuno sarà stupito del fatto che Petra è diventata più collaborativa con tutti. Martina, invece, tornerà nel palazzo ed Alonso esternerà il proprio malcontento nei suoi riguardi per essere andata a Cordoba a trovare Cruz in carcere.

Eugenia dice che è guarita

Il regalo del conte Ayala per Lorenzo sarà il ritorno di Eugenia, che dirà subito di stare bene. Il Capitano si attiverà per farla ricoverare nuovamente in sanatorio, ma la donna questa volta potrà contare su Curro che prometterà alla madre di proteggerla.

Nel frattempo Antonio e Manuel si renderanno conto che per portare avanti il progetto dei prototipi di motori occorrerà molto denaro e chiederanno un prestito, che però sarà respinto. Antonio suggerirà al giovane Lujan di recuperare i macchinari da una fabbrica ormai abbandonata. In tutto questo, Alonso vorrà evitare uno scandalo a Leocadia e chiederà a Catalina di sposarsi in gran segreto con Adriano. La ragazza rifiuterà, ma il contadino accetterà pur di sposarla.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Catalina ha confessato ad Alonso che Adriano è il padre dei bambini che ha partorito. I due hanno approfittato della festa di compleanno di Lorenzo per presentarsi a tutti come una coppia.

Ana e Santos, invece, sono andati via dalla tenuta, mentre Martina ha rimandato le proprie nozze con Jacobo.