Negli episodi de La Promessa in onda dal 22 al 28 febbraio, Eugenia si infurierà con Alonso non appena scoprirà tutto quello che dovuto patire Curro nell'ultimo periodo. Inoltre Adriano e Catalina convinceranno Padre Samuel a sposarli in gran segreto.

Emilia, invece, confesserà a Pia che lei e Romulo erano fidanzati e che lui l'ha lasciata senza spiegazioni.

Adriano e Catalina racconteranno a Leocadia che non si sposeranno più, ma in realtà d'accordo con Alonso hanno deciso di unirsi in matrimonio in gran segreto.

La marchesina chiederà a Simona di poterla accompagnare all'altare. Inoltre Manuel sarà in ansia visto che non gli è stato concesso il prestito, ma presto riceverà buone notizie. Il sergente Burdina infatti gli darà indietro i soldi che ha speso per pagare la cauzione di Romulo e così il giovane Lujan potrà usarla per la sua attività.

Nel frattempo Petra sarà contenta che Alicia ha trovato un impiego presso un panificio dove ha lavorato Ana. In tutto questo, Eugenia non gradirà che Leocadia ha preso possesso delle camere di Cruz, mentre Emilia racconterà a Pia che da giovani lei e Romulo sono stati fidanzati e che lui l'ha lasciata senza nessun motivo.

Curro confesserà ad Eugenia tutto quello che è successo in sua assenza e la donna manifesterà ad Alonso il proprio malcontento. Intanto Manuel vorrà acquistare il macchinario e manderà Antonio con l'auto a Valverde De la Jara così da concludere presto l'affare. Lorenzo però non troverà la sua auto e scaglierà la propria ira contro la moglie, alla quale dirà che sua sorella Cruz è in prigione in quanto accusata di avere ucciso Jana.

Nel frattempo Adriano e Catalina convinceranno Padre Samuel a sposarli in gran segreto. In tutto questo, il parroco darà dei consigli a Petra e Martina, la quale alla fine racconterà ad Angela e Jacobo della sua storia d'amore con Curro.

Quest'ultimo, invece, chiederà alla madre se Lorenzo è in grado di poter uccidere qualcuno.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Eugenia ha fatto il suo ritorno nella tenuta e Lorenzo si è attivato per farla ricoverare nuovamente. Inoltre Alonso ha rimproverato Martina per essere andata a trovare Cruz in prigione a Cordoba.

Romulo, invece, ha espresso il proprio malcontento per la presenza di Emilia nella tenuta, mentre il marchese ha chiesto a Catalina di sposarsi in segreto per evitare uno scandalo.