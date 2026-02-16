Le trame delle puntate de La Promessa in programma dal 23 al 28 febbraio in prima visione su Rete 4 rivelano che Catalina e Adriano annunceranno di voler sposarsi in gran segreto. Tono, invece, apparirà molto preoccupato per l'attività di Manuel (Arturo Garcia Sancho).

Catalina e Adriano vogliono sposarsi in gran segreto

Catalina e Adriano informeranno Leocadia di aver rinunciato al loro matrimonio per non creare scandali che potrebbero mettere in cattiva luce la famiglia dinnanzi al Re di Spagna. La coppia preciserà di volersi sposare in gran segreto.

Catalina chiederà a Simona di essere la sua testimone per poi rivolgersi a Padre Samuel per celebrare il suo matrimonio.

Intanto la servitù chiederà a Emilia la verità in merito al rapporto con Romulo dopo l'insolito comportamento di quest'ultimo. L'infermiera racconterà che con il maggiordomo aveva avuto una storia d'amore naufragata tanto tempo fa.

Eugenia, invece, chiederà a Curro per quale motivo è vestito come valletto. Il giovane informerà la donna di non essere suo figlio, in quanto frutto della storia d'amore tra Dolores e Alonso. La notizia sconvolgerà la mente di Eugenia.

Tono in ansia per l'attività di Manuel

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Tono apparirà in ansia per l'attività di Manuel in quanto non hanno i macchinari giusti per la creazione dei motori aerei.

Il marchesino riuscirà a recuperare del denaro per l'acquisto di alcuni strumenti. Il giovane invierà Tono con l'auto a Valverde per acquistare un macchinario ancora disponibile a prezzo economico. Allo stesso tempo, Lorenzo apparirà indispettito a causa dell'assenza dell'auto. Il capitano de La Mata informerà Eugenia che Cruz è finita in carcere per aver provocato la morte di Jana e del bambino che portava in grembo.

Alonso è apparso furioso con Martina

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà febbraio su Rete 4, Emilia si è rivelata una bravissima infermiera adatta ad occuparsi sia di Catalina che dei suoi gemelli appena nati. La presenza della donna ha sconvolto Romulo, che ha dimostrato di nutrire un certo rancore nei suoi confronti.

Il maggiordomo ha confidato a Ricardo di essere stato fidanzato con Emilia molti anni fa.

Alonso, invece, è apparso furioso con Martina per essere andata a trovare Cruz in carcere. La figlia di Margarita ha ribadito di voler bene a sua zia nonostante quello che ha fatto a Jana ed il bambino che portava in grembo. Catalina ha accusato sua cugina di non aver avuto riguardo nei confronti dei suoi famigliari. Alonso, invece, ha dato la benedizione alle nozze tra sua figlia e Adriano, lasciandoli senza parole.