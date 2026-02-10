Catalina arriverà con Adriano alla festa di Lorenzo nella puntata de La Promessa di domenica 15 febbraio: "Lui è il padre dei miei figli", annuncerà a tutti.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo sarà indignato per le parole di Catalina, ma non sarà l'unico imprevisto. Martina, infatti, gli consegnerà un pacco da Ayala che annuncia una grande sorpresa che arriverà nei prossimi giorni.

La festa di compleanno per Lorenzo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che al palazzo la servitù sarà in fermento per l'organizzazione della festa di Lorenzo.

anche se si tratterà di una merenda in famiglia, tutto dovrà essere impeccabile. Petra inizierà ad assumere un atteggiamento molto diverso dal solito con i suoi dipendenti. La governante sarà molto gentile con tutti e nonostante gli imprevisti augurerà buon lavoro alle cuoche che resteranno senza parole. Pia a Curro continueranno a parlare della lettera di Rufino e non sarà facile per la domestica concentrarsi sul lavoro, tanto che chiederà a Maria di sostituirla. La tavola per la merenda in onore di Lorenzo sarà impeccabile, anche se il Capitano non sarà molto felice della festa. L'uomo spiegherà che avrebbe gradito un evento più affollato e non così intimo. Per rallegrare l'atmosfera, Leocadia inviterà Lorenzo ad aprire il suo regalo: una spilla da cravatta.

Poco dopo, alla festa si unirà anche Catalina che arriverà accompagnata da Adriano e con un annuncio che lascerà tutti a bocca aperta: "Adriano è il padre dei miei figli", dirà a Leocadia, Angela e Lorenzo che saranno piuttosto imbarazzati.

Una sorpresa inaspettata per Lorenzo da Ayala

Nella puntata de La Promessa di domenica 15 febbraio, Lorenzo reagirà con disgusto all'annuncio di Catalina e ne parlerà con Alonso. "Un semplice mezzadro", dirà, "Prima tuo figlio con una cameriera, ora Catalina". Il Capitano spiegherà che questa unione non farà altro che gettare ancora fango sul nome della famiglia. Curro non potrà intervenire e sarà costretto a servire senza poter dire una parola. In quel momento arriverà Martina, in ritardo, con un regalo per Lorenzo da parte di Ayala. Quando il Capitano aprirà il pacchetto troverà un biglietto che lo preoccuperà parecchio: "Il mio regalo arriverà tra qualche giorno e sarà una grande sorpresa".