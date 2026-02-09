Tutti saranno contro Martina nelle puntate de La Promessa dal 16 al 22 febbraio: "Sei andata in carcere da Cruz", urlerà Alonso in preda alla rabbia.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia e Lorenzo si schiereranno con il marchese e saranno indignati. Martina non avrà neanche l'appoggio di Jacobo.

Martina tornerà dal viaggio con un regalo per Lorenzo

Le anticipazioni de La Promessa annunciano una settimana molto difficile per Martina. Dopo essere partita per pochi giorni, la ragazza tornerà al palazzo il giorno del compleanno di Lorenzo e gli consegnerà un pacchetto da parte di Ayala.

Il Capitano sarà molto sorpreso e preoccupato, perché all'interno del pacco ci sarà solo un biglietto. "Mi dispiace, ma il tuo regalo arriverà con qualche giorno di ritardo". Lorenzo continuerà a tormentarsi su cosa potrebbe avere in mente il conte per metterlo in difficoltà. Dopo la festa, Jacobo chiederà a Martina di parlare del viaggio, ma la ragazza si limiterà a dirgli che è stato tutto molto più difficile di quanto pensasse. Per qualche giorno la vita al palazzo sembrerà essere quella di sempre, ma all'improvviso la serenità sarà interrotta dall'arrivo di Alonso, a dir poco furioso con sua nipote Martina. Quest'ultima sarà in salotto con Lorenzo e gli altri membri della famiglia quando il marchese la sgriderà severamente davanti a tutti.

La rabbia di Alonso nei confronti di Martina a La Promessa

Nelle puntate de La Promessa dal 16 al 22 febbraio, Alonso si avvicinerà a Martina, in preda alla rabbia. "Non hai niente da dirmi?" chiederà alla ragazza che fingerà di cadere dalle nuvole. A quel punto il marchese spiegherà che Martina non è stata a Cordoba come aveva detto: "Hai mentito, sei andata in carcere da Cruz", dirà Alonso. Gli sguardi indignati di Lorenzo e Leocadia umilieranno Martina che proverà a scusarsi e a spiegare le sue ragioni. La ragazza dirà che è molto dispiaciuta per sua zia e che è andata a vedere come stesse. Alonso però non avrà alcuna pietà di Martina e alzerà ancora di più la voce. Lorenzo appoggerà suo cognato e Leocadia sarà d'accordo con loro. Martina si troverà sola contro tutti e neanche Jacobo sarà molto comprensivo con lei.