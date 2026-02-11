Catalina e Adriano annunceranno le loro nozze nella puntata de La Promessa di martedì 17 febbraio, ma Manuel reagirà male.

Le anticipazioni rivelano che Manuel avrà un duro scontro con Alonso perché con Catalina è stato comprensivo, mentre con lui e Jana aveva alzato un muro.

Adriano e Catalina: fiori d'arancio a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che dopo il parto Catalina deciderà di affrontare la sua famiglia. La donna si riconcilierà con Adriano e avrà le idee molto chiare sul suo futuro: crescerà con lui i bambini. Il primo passo di Catalina sarà rivelare ad Alonso la verità sul padre dei suoi figli e la reazione del marchese stupirà.

Al contrario di quanto Catalina si aspettasse, il marchese le dirà che in cuor suo ha sempre saputo che Adriano era l'uomo misterioso di cui non ha mai voluto parlare. Dopo aver parlato con Alonso, Adriano e Catalina saranno più ottimisti, tanto che parleranno a Manuel di un ipotetico matrimonio. Il marchesino non appoggerà sua sorella e le ricorderà quello che hanno dovuto passare lui e Jana e com'è finita male la loro storia. La paura di Manuel non fermerà Catalina che si presenterà alla festa di Lorenzo annunciando alla famiglia che Adriano è il padre dei suoi figli. Leocadia e Lorenzo saranno sconvolti, ma Alonso continuerà a tenere un atteggiamento rilassato. Ai due innamorati non resterà che fare il passo successivo: parlare al marchese della loro intenzione di sposarsi.

Manuel e Alonso stupiranno per la loro reazione

Nella puntata de La Promessa di martedì 17 febbraio, le nozze di Catalina e Adriano susciteranno reazioni inaspettate da parte della famiglia. Alonso non farà una piega: "Ho imparato che non devo oppormi ai sentimenti dei miei figli", dirà il marchese dando la sua benedizione alla coppia. Manuel, però, non sembrerà affatto felice. Quando resterà da solo con suo padre, il marchesino avrà una dura reazione con lui. Manuel ricorderà ad Alonso quanto si era opposto alle sue nozze con Jana e gli rinfaccerà la disparità di trattamento con sua sorella. "Di cosa devo rallegrami?" chiederà Manuel, "Di avermi negato la felicità che adesso stai concedendo a Adriano e Catalina?". Il marchesino sarà molto severo con Alonso che si sentirà mortificato e in colpa per quello che è accaduto a Jana e al suo nipotino.