Romulo ammetterà con Ricardo che tra lui e Emilia c'è stato qualcosa in passato nella puntata de La Promessa di mercoledì 18 febbraio.

Le anticipazioni rivelano che Romulo non scenderà nei dettagli lasciando intendere che la storia con Emilia gli fa ancora male. Quando parlerà direttamente con la donna le chiederà di tenere un rapporto professionale senza tirare in ballo il passato tra loro.

Catalina alle prese con i due bambini a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la nascita dei gemelli porterà una grande gioia al palazzo De Lujan dopo mesi di problemi e sofferenze.

Catalina sarà molto provata dal parto e non sarà affatto facile per lei occuparsi di due neonati, ma Leocadia avrà la soluzione giusta. La donna dimostrerà ancora una volta di essere molto attenta ai bisogni di tutti e assumerà Emilia, un'infermiera specializzata che si prenderà cura di Catalina e dei gemelli. L'arrivo della donna sarà una ventata di freschezza per i collaboratori de La Promessa che la accoglieranno con un sorriso. La donna, sin dal suo primo giorno, apparirà disponibile e sorridente con tutti. Romulo, tuttavia, avrà un comportamento insolito e molto diverso dal resto della servitù. L'uomo non farà altro che evitare la nuova arrivata, come se provasse una forte antipatia per Emilia.

Romulo si aprirà con Ricardo sul suo passato

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 18 febbraio, Romulo parlerà con Ricardo del suo atteggiamento discutibile nei confronti di Emilia. L'uomo ammetterà che tra lui ed Emilia c'è una conoscenza di molti anni fa, ma non vorrà andare fino in fondo. Sarà chiaro che Romulo soffre ancora per una questione che riguarda Emilia e Ricardo non vorrà riaprire vecchie ferite. Più tardi, però, sarà Emilia a recarsi da Romulo e questa volta per una questione di lavoro. L'uomo la tratterà come una sconosciuta e lei non ne potrà più. "Dobbiamo fare finta di non conoscerci?" chiederà la donna, offesa dall'atteggiamento di Romulo. Lui le chiederà di mantenere dei rapporti professionali e limitarsi a questo, visto che è passato molto tempo dal loro ultimo incontro. Emilia, però, non ne sarà affatto felice.