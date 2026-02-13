Lorenzo confiderà a Alonso che Eugenia non è arrivata dal manicomio nella puntata de La Promessa di giovedì 19 febbraio: "È stata dimessa mesi fa", dirà, "Ayala è andato a prenderla".

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo sarà furioso per l'arrivo inaspettato di Eugenia. Alonso proverà a calmarlo e chiederà a Curro di fingersi aristocratico per non turbare la già precaria salute mentale di sua madre. Il ragazzo accetterà l'accordo.

L'arrivo di Eugenia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lorenzo sarà scosso dall'arrivo di Eugenia al palazzo.

La prima reazione dell'uomo sarà furiosa, ma Alonso proverà a calmarlo dicendogli che l'indomani la donna tornerà al manicomio. La sola presenza di Eugenia, tuttavia, farà innervosire il Capitano che spiegherà a suo cognato di non poter vedere sua moglie in quello stato. Eugenia, infatti, sarà sulla sedia a rotelle e non sembrerà neanche riconoscere i suoi cari. Appena Eugenia sarà portata nella sua stanza, Lorenzo telefonerà al manicomio chiedendo spiegazioni dell'arrivo di sua moglie e la risposta del direttore non gli piacerà affatto. Il Capitano parlerà ad Alonso della conversazione appena avuto e gli rivelerà cosa ha scoperto: "Eugenia è stata dimessa mesi fa", dirà, "Ayala è andato a prenderla con una delega che aveva la mia firma".

Lorenzo ribadirà a Alonso che sua moglie dovrà tornare al più presto in clinica, a qualunque costo.

L'accordo tra Curro e Alonso per i prossimi giorni

Nella puntata de La Promessa di giovedì 19 febbraio, Curro andrà a chiedere a Lorenzo e Alonso se sua madre è davvero al palazzo. Il Capitano continuerà a rivolgersi a lui con prepotenza, ma il marchese lo fermerà. Alonso spiegherà a Curro che Eugenia è a pochi passi da lui e le sue condizioni sono sempre precarie. A questo proposito, il marchese chiederà a Curro di lasciare la divisa da valletto almeno in presenza di sua madre. Alonso temerà che la nuova condizione di Curro possa far peggiorare la salute mentale di Eugenia. Il ragazzo accetterà di tornare ad essere un aristocratico quando vedrà sua madre e si impegnerà a lavorare come valletto per il resto della giornata.