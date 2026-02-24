Lope scoprirà che Basilio ha attentato alla vita di Curro nella puntata de La Promessa di lunedì 2 marzo ed escogiterà un piano per parlare con lui.

Le anticipazioni rivelano che Curro e Lope si organizzeranno per andare al Casinò e cercare Basilio, il sicario che si è finto uno stalliere e che ha tagliato le cinghie della sella al pic-nic. Lo scopo di Curro sarà capire chi abbia pagato l'uomo in cambio della sua vita.

La scoperta di Lope darà una svolta alle indagini di Curro

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro non si arrenderà e continuerà ad indagare sul presunto assassino di Jana.

Il ragazzo ripartirà dall'attentato subito durante il pic-nic e il suo obiettivo sarà scoprire chi era lo stalliere che ha tagliato le cinghie della sua sella. L'aiuto di Lope si rivelerà fondamentale per lui, perché sarà il cuoco a scoprire che lo stalliere in realtà non lavora per La Promessa, ma è un certo Basilio che ha agito solo per denaro. Lope spiegherà a Curro che il sicario è assetato di soldi e l'unico modo di incontrarlo è al Casinò Reale di Villaquino. Il valletto non sarà molto convinto di riuscire ad accedere al prestigioso locale, ma Lope lo incoraggerà: "Dobbiamo raccogliere una somma sufficiente", dirà, "E poi parleremo con Basilio per capire chi lo ha pagato". Curro elaborerà un piano con il cuoco e la prima cosa che farà sarà chiedere a Ricardo una serata libera.

Il maggiordomo esiterà parecchio, anche perché gli altri lavoratori potrebbero ribellarsi. Curro, però, sarà convincente e gli dirà che deve incontrare Ramona per parlare di Jana.

La preoccupazione di Simona per Tono che non torna a La Promessa

Nella puntata de La Promessa di lunedì 2 marzo, Simona sarà molto preoccupata per suo figlio. Manuel, infatti, darà a Tono la borsa di soldi ricevuta da Burdina per andare a comprare il motore che servirà alla loto nuova attività. Tono, tuttavia, sarà in netto ritardo e, non vedendolo arrivare, Simona temerà che suo figlio si sia messo nei guai. Infine, Eugenia farà tremare Leocadia: "So il nome del padre di Angela", le dirà ricordando il suo misterioso passato. La moglie di Lorenzo si rivelerà un personaggio davvero scomodo e Leocadia temerà che i suoi piani possano andare in fumo a causa sua.