Petra troverà un lavoro ad Alicia che sarà assunta nella panetteria al posto di Ana nella puntata de La Promessa di lunedì 23 febbraio.

Le anticipazioni rivelano che Petra cambierà in meglio e farà di tutto per aiutare la sua nuova amica. Nel frattempo, Eugenia avrà da ridire sulla nuova sistemazione di Leocadia nella stanza di Cruz.

Petra mostrerà il suo lato migliore a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra sembrerà molto cambiata dopo gli ultimi avvenimenti. La governante, infatti, si impegnerà molto nell'aiutare don Samuel con i poveri e prenderà particolarmente a cuore la storia di una delle donne del villaggio.

Petra riuscirà a far parlare Alicia che non rivolgeva parola a nessuno e le regalerà un oggetto dal valore affettivo molto alto, visto che apparteneva a suo figlio Feliciano. Il legame tra Petra e Alicia diventerà molto solido e la governante si dare da fare per cambiare in meglio la vita della sua nuova e unica amica. Dopo qualche giorno, infatti, Petra andrà da don Samuel e gli comunicherà che ha trovato un buon lavoro per Alicia. Vista la partenza improvvisa di Ana, infatti, Petra proporrà al fornaio di assumere la sua amica e non avrà difficoltà nel realizzare il suo progetto. "Ho trovato lavoro alla panetteria per Alicia", dirà Petra entusiasta a don Samuel che sarà piacevolmente sorpreso dalla sua bontà.

In questo modo, la donna potrà ripartire da zero e costruirsi un futuro.

Eugenia rivedrà Leocadia dopo molto tempo

Nella puntata de La Promessa di lunedì 23 febbraio, al palazzo ci sarà agitazione per l'arrivo di Eugenia. La moglie di Lorenzo, infatti, rivelerà di essere guarita e questo farà andare su tutte le furie il Capitano. Eugenia andrà a fare visita a Leocadia e la tensione sarà evidente. Innanzi tutto, la donna rimprovererà la sua vecchia amica per non averla salutata. Leocadia imbastirà delle scuse, ma Eugenia si mostrerà molto infastidita anche dal suo trasferimento nella stanza di Cruz. La donna non avrà ancora idea di quello che è successo realmente a sua sorella e penserà che Cruz sia in viaggio. Eugenia le spiegherà che la sua stanza era inagibile e si tratta di una sistemazione momentanea.