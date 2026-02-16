Eugenia confiderà a Curro il suo doloroso passato nelle puntate de La Promessa dal 23 febbraio al 1° marzo: "Lorenzo mi picchiava, mi ha spinta dalle scale".

Le anticipazioni rivelano che Eugenia spiegherà a Curro che quando è finita in sedia a rotelle, Lorenzo ha smesso di picchiarla ma ha iniziato ad umiliarla. Emergerà che il Capitano, con l'aiuto di un amico medico, ha fatto rinchiudere sua moglie in manicomio.

Curro riabbraccerà sua madre a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro e Eugenia potranno parlare finalmente del passato.

Per il ragazzo sarà una grande emozione vedere che sua madre è guarita e benedirà Ayala per averla curata. Eugenia si scuserà con suo figlio per aver finto di essere malata negli ultimi mesi, ma spiegherà che avrebbe voluto sorprendere Lorenzo. Curro intuirà che il Capitano ha a che vedere anche con la sua malattia. "Lui ha sempre negato, ma è stata colpa sua?" chiederà. Eugenia si aprirà con Curro come mai ha potuto fare prima. "Lorenzo mi picchiava, mi ha spinta dalle scale durante una discussione", spiegherà la donna, "È stato orribile quando non ho sentito più le gambe". Eugenia confiderà a Curro che in realtà non è stata davvero inferma per molto tempo, perché poco dopo la caduta ha iniziato a sentire un formicolio.

"Avevo la speranza di camminare ma ho fatto finta di niente", dirà Eugenia, "Perché Lorenzo aveva finalmente smesso di picchiarmi".

La verità sulla reclusione di Eugenia

Nelle puntate de La Promessa dal 23 febbraio al 1° marzo, Eugenia racconterà la sua dolorosa storia a Curro. "Lorenzo ha iniziato ad umiliarmi per la mia infermità", dirà, "E ha chiamato un medico per dichiararmi malata di mente". In lacrime, Eugenia gli spiegherà che Lorenzo l'ha fatta rinchiudere in manicomio grazie al suo amico medico. "Giuro che pagherà per tutto il male che ti ha fatto", dirà Curro, "E io non ti abbandonerò mai". Le parole del ragazzo commuoveranno Eugenia che lo abbraccerà e scoppierà a piangere insieme a lui. Lorenzo non avrà nessuna intenzione di cambiare nei confronti di Eugenia e non si farà nessuno scrupolo a dirle che Jana è morta e che Cruz è in carcere per l'omicidio.