Petra si lamenterà con don Samuel nella puntata de La Promessa di sabato 28 febbraio: "Nessuno crede al mio cambiamento", dirà affranta.

Le anticipazioni rivelano che Petra diventerà una persona migliore ma la servitù continuerà ad essere diffidente. Il parroco inviterà la governante ad avere pazienza perché i risultati arriveranno.

Una nuova Petra a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano un profondo cambiamento di Petra. La governante aiuterà don Samuel e troverà lavoro a una delle donne del rifugio. Grazie a Petra, infatti, Alicia sarà assunta al posto di Ana in panetteria e potrà finalmente pensare al futuro con fiducia.

Il parroco si congratulerà con Petra che sarà molto diversa anche con tutta la servitù. Quando Vera e Teresa comunicheranno alla governante il loro ritardo per le pulizie nella stanza di Leocadia lei sarà molto comprensiva con loro. Allo stesso modo, Petra sorprenderà le cuoche conversando con loro della visita di Martina a Cruz in carcere. Candela e Maria le faranno notare che il suo comportamento è anomalo, ma nonostante le provocazioni la donna riuscirà a restare calma. L'indomani, Petra parlerà con don Samuel che noterà la sua tristezza e la incoraggerà ad essere più sorridente. "Dovresti essere orgogliosa di te", dirà il parroco, "Sei diventata una persona migliore e Alicia ha un futuro grazie a te".

Petra, però, non riuscirà a sorridere.

La diffidenza della servitù nei confronti di Petra

Nella puntata de La Promessa di sabato 28 febbraio, Petra confiderà a don Samuel che la sua vita al palazzo non è affatto piacevole. "Nessuno crede al mio cambiamento", dirà, "Nonostante gli sforzi per essere gentile con tutti". Il parroco inviterà Petra ad essere paziente perché i risultati arriveranno, ma lei non sarà più così convinta. "I tuoi colleghi hanno solo bisogno di tempo", dirà, "Poi si fideranno di te". "Sono stata una cattiva persona", dirà Petra, scoraggiata dall'atteggiamento diffidente della servitù. Don Samuel ricorrerà alla fede per convincere la governante a non mollare, certo che un giorno lei e i suoi colleghi avranno quel rapporto che desidera e per cui sta lavorando.