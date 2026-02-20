Martina dirà la verità a Jacobo e Angela nella puntata de La Promessa di sabato 28 febbraio: "Tra me e Curro c'era un forte amore".

Le anticipazioni rivelano che Jacobo confesserà a Martina la sua gelosia e per questo lei deciderà di essere sincera per evitare fraintendimenti.

Crisi tra Jacobo e Martina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Martina parlerà con don Samuel degli ultimi avvenimenti che l'hanno vista protagonista. La ragazza spiegherà al parroco che Alonso ha fatto un piccolo passo verso di lei e, anche se il perdono è lontano, ha speranza di recuperare il rapporto con la famiglia dopo la visita in carcere a Cruz.

Samuel inviterà Martina ad avere pazienza, perché il tempo risolverà tutto. Il parroco, inoltre, chiederà alla ragazza come procedere il suo rapporto con Jacobo e lei gli dirà che la crisi continua. "Lui è testardo e vuole avere sempre ragione", dirà Martina a don Samuel che la aiuterà ad essere più clemente. Il parroco chiederà alla ragazza di parlare con il suo fidanzato per cercare di risolvere i loro problemi e lei lo farà. Martina andrà da Jacobo con buone intenzioni, ma lui continuerà a risponderle con ostilità. "Non mi hai ancora perdonata per la visita a Cruz?", chiederà la ragazza infastidita. Jacobo, però, la sorprenderà: "Non è per questo che sono arrabbiato", dirà, "Ma per Curro".

Martina cadrà dalle nuvole e chiederà spiegazioni a Jacobo.

Martina deciderà di essere chiara con Jacobo e Angela

Nella puntata de La Promessa di sabato 28 febbraio, Jacobo spiegherà a Martina che ha visto il suo abbraccio con Curro. Lei si limiterà a dirgli che lo considera di famiglia, ma Jacobo insisterà; "Non era un atteggiamento fraterno", dirà, "Lo hai abbracciato come abbracciavi me quando mi amavi". Jacobo aggiungerà che parla al passato perché teme che l'amore di Martina sia svanito e che sia rivolto a Curro. In quel momento arriverà Angela e Martina le chiederà di restare perché ha una cosa importante da dire a entrambi. La ragazza andrà a chiamare anche Curro e la situazione si farà piuttosto imbarazzante.

"Tra me e Curro c'era un forte amore", dirà lasciando tutti senza parole. Il valletto terrà a precisare che si tratta di qualcosa del passato e quindi Jacobo non ha ragione di dubitare della sua fidanzata.